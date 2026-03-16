Bayer Aktie bestätigt den positiven Trend - 16.03.2026

Mit einer Performance von +4,65 % konnte die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,24 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bayer Aktie. Nach einem Plus von +0,24 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 40,14€, mit einem Plus von +4,65 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Bayer über einen Zuwachs von +7,33 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um +6,38 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,99 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bayer einen Anstieg von +3,93 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,63 % geändert.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,38 % 1 Monat -15,99 % 3 Monate +7,33 % 1 Jahr +64,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bayer vor allem um fundamentale Impulse und charttechnische Signale. Finerenon erreicht den primären Endpunkt in FIND-CKD; Goldman Sachs belässt Buy mit Ziel 54 Euro, UBS hebt Ziel auf 52 Euro. Glyphosat-Thematik wird als potenzieller Katalysator gesehen. Technisch bleibt 35 Euro Unterstützung, Widerstände liegen bei 20- und 50-Tage-Linien; der Kurs pendelt aktuell um ca. 38–39 Euro.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,40 Mrd.EUR € wert.

Nach den jüngsten Verlusten im Zuge des Iran-Krieges haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag vorsichtig agiert. Der Leitindex Dax pendelte um seinen Schlusskurs vom Freitag und stand zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 23.504 Punkten. Im …

UBS sieht bei Bayer nach der jüngsten Kursschwäche wieder Chancen. Fortschritte im Glyphosat-Streit, ein höheres Kursziel und robuste Perspektive im Pharmageschäft sprechen laut den Analysten für neues Aufwärtspotenzial.

So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,27 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,03 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,24 %. Sanofi legt um +0,01 % zu Roche Holding notiert im Plus, mit +0,30 %. 12X Short Index linked to Roche Holding AG (Price Return) notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.