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    Vereinigung Cockpit erhält Mandat für Arbeitskampf bei Eurowings

    Wirtschaft - Vereinigung Cockpit erhält Mandat für Arbeitskampf bei Eurowings
    Foto: Eurowings (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Mitglieder der Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) bei der Fluggesellschaft Eurowings haben in einer Urabstimmung mit großer Mehrheit für die Durchsetzung ihrer Forderungen zur betrieblichen Altersversorgung gestimmt, auch mittels Arbeitskampf.

    Das teilte die Vereinigung Cockpit am Montag mit. 82 Prozent der Mitglieder nahmen den Angaben zufolge an der Wahl teil, von denen 94 Prozent mit "Ja" votierten. Damit wurde das erforderliche Quorum deutlich überschritten.

    Hintergrund der Abstimmung sind gescheiterte Tarifverhandlungen zur betrieblichen Altersversorgung. Andreas Pinheiro, Präsident der Vereinigung Cockpit, sagte, dass die Vereinigung ein "starkes Mandat" erhalten habe, die Forderungen nach einer Verbesserung der Altersversorgung konsequent weiterzuverfolgen. Er ergänzte, dass die Piloten "zu Recht eine nachhaltige und verlässliche Lösung" erwarten und die Vereinigung "jederzeit zu konstruktiven Gesprächen" bereit sei, jedoch ein "ernsthaftes Entgegenkommen" der Arbeitgeberseite erwarte.

    Arne Karstens, Sprecher der Group-Tarifkommission (GTK), erklärte, das eindeutige Ergebnis der Urabstimmung sei ein "starkes Signal der Belegschaft". Die Piloten erwarteten eine substanzielle Verbesserung der Altersversorgung und eine faire Beteiligung des Arbeitgebers. Über das weitere Vorgehen werde die Vereinigung Cockpit zeitnah informieren.



    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Vereinigung Cockpit erhält Mandat für Arbeitskampf bei Eurowings Die Mitglieder der Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) bei der Fluggesellschaft Eurowings haben in einer Urabstimmung mit großer Mehrheit für die Durchsetzung ihrer Forderungen zur betrieblichen …
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