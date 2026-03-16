Antimon-Alarm - Kanadas einzige Mine liegt still – und gehört ausgerechnet China

Die Versorgung mit Antimon entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Thema für Nordamerika und Europa. Umso auffälliger ist, dass mit Beaver Brook ausgerechnet Kanadas einzige Primärmine für Antimon weiterhin stillliegt. Die Mine in Neufundland und Labrador, rund 45 Kilometer südwestlich von Glenwood gelegen, befindet sich im Besitz des chinesischen Staatskonzerns China Minmetals und ist derzeit nicht in Produktion. In einem Umfeld steigender Nachfrage nach strategischen Metallen wirft das neue Fragen nach Versorgungssicherheit, geopolitischer Verwundbarkeit und dem Einfluss ausländisch kontrollierter Lieferketten auf.

Gerade bei Antimon ist diese Debatte besonders aufgeladen. Das Metall wird in Flammschutzmitteln, Blei-Säure-Batterien und Halbleitern eingesetzt, spielt aber auch in einer Reihe militärischer Anwendungen eine Rolle, darunter Munition, Infrarotsensoren und Nachtsichttechnik. Damit ist Antimon ein Rohstoff an der Schnittstelle von Industrie, Verteidigung und Sicherheitspolitik. Dass Kanadas einziges Primärprojekt in diesem Bereich seit Längerem auf Care and Maintenance steht, wirkt vor diesem Hintergrund wie ein Symbol für ein größeres strukturelles Problem.

Beaver Brook zeigt die strategische Lücke bei Antimon

Die Geschichte von Beaver Brook verdeutlicht, wie eng Rohstoffmärkte und geopolitische Interessen inzwischen miteinander verknüpft sind. Die Mine nahm 2012 erstmals die Produktion von Antimonkonzentrat auf, stellte den Betrieb jedoch bereits im Folgejahr wegen schwacher Marktbedingungen wieder ein. 2019 wurde der Betrieb kurzzeitig reaktiviert, bevor 2023 erneut Schluss war. Seither bleibt Beaver Brook im Wartungszustand, obwohl die Bedeutung von Antimon für westliche Industrie- und Sicherheitsinteressen inzwischen deutlich gestiegen ist – genau wieder Antimonpreis.

Dabei verfügt das Projekt im Vollbetrieb über ein erhebliches Potenzial. Die Anlage könnte nach den vorliegenden Angaben rund 6.000 Tonnen Antimonkonzentrat pro Jahr produzieren. Analysten zufolge entspräche das etwa 5 % des weltweiten Angebots. Für einen Markt, der von wenigen Akteuren geprägt ist und zunehmend unter geopolitischer Beobachtung steht, wäre das eine relevante Größenordnung.

Dass Beaver Brook gerade in einer Phase stillsteht, in der die USA, Kanada und Europa über den Aufbau sicherer und diversifizierter Lieferketten für kritische Mineralien sprechen, verleiht dem Fall zusätzliche Brisanz. Denn bei Antimon geht es längst nicht mehr nur um industrielle Versorgung, sondern auch um die Frage, wie belastbar westliche Lieferketten in einem konfliktreicheren globalen Umfeld tatsächlich sind.

Chinas Einfluss auf Antimon prägt den Markt

Die strategische Bedeutung von Beaver Brook hängt unmittelbar mit der Dominanz Chinas im Antimon-Markt zusammen. China kontrolliert den Großteil der globalen Förder-, Raffinations- und Verarbeitungskapazitäten. Damit verfügt das Land nicht nur über große Produktionsmengen, sondern auch über entscheidende Hebel entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Als Peking im Jahr 2024 begann, den Export des Minerals einzuschränken, stiegen die globalen Antimonpreise deutlich an. Zugleich wurde sichtbar, wie stark sich der Markt auf eine einzige Quelle stützt.

Vor diesem Hintergrund fällt ins Gewicht, dass Beaver Brook seit 15 Jahren unter chinesischer Kontrolle steht. Ursprünglich war die Mine 2009 von Hunan Nonferrous Metals für 29,5 Millionen US-Dollar erworben worden. Seither befindet sich das Projekt unter Kontrolle von China Minmetals. Während Kanada in anderen Bereichen seines Rohstoffsektors bereits auf nationale Sicherheitsbedenken reagierte und 2022 chinesische Unternehmen zum Rückzug aus mehreren Lithiumexplorationsfirmen aufforderte, blieb die Eigentümerstruktur bei Beaver Brook unverändert.

Genau dieser Umstand sorgt in Politik- und Branchenkreisen für Aufmerksamkeit. Investigative Recherchen und Aussagen aus der Bergbauindustrie haben die Frage aufgeworfen, welche Rolle die stillgelegte Mine in einem angespannten Rohstoffmarkt spielen könnte. Dabei geht es weniger um gesicherte Tatsachen als um die strategische Wirkungsmacht, die ein solches Asset entfalten kann.

Antimon wird auch politisch zum sensiblen Rohstoff

Zusätzliche Schärfe erhält die Debatte durch Äußerungen aus dem kanadischen Bergbauumfeld. Anthony Vaccaro, Präsident von The Northern Miner, verwies 2025 auf Gespräche in Bergbau- und Politikkreisen, wonach es Spekulationen über mögliche strategische Absichten Pekings in Bezug auf Beaver Brook gebe. Im Kern steht die Überlegung, dass ein Eigentümer in einem angespannten Markt theoretisch die Produktion wieder hochfahren könnte, um zusätzliche Mengen auf den Markt zu bringen und damit Preisbewegungen zu beeinflussen. Belastbare Belege für ein solches Vorgehen liefert der Text nicht, doch allein die Existenz solcher Spekulationen zeigt, wie sensibel das Thema Antimon inzwischen geworden ist.

Für westliche Regierungen stellt sich damit ein mehrschichtiges Problem. Einerseits wollen sie widerstandsfähigere Lieferketten für kritische Mineralien schaffen. Andererseits bewegen sie sich in einem Markt, in dem Eigentumsverhältnisse, Kapitalflüsse und geopolitische Interessen eng miteinander verflochten sind. Der Fall Beaver Brook steht damit exemplarisch für die Schwierigkeiten, Versorgungssicherheit aufzubauen, ohne zugleich bestehende internationale Abhängigkeiten zu verschärfen.

Nordamerika sucht nach Alternativen im Antimon-Markt

Während Kanada derzeit keine laufende eigene Antimonproduktion hat, versuchen die USA und ihre Verbündeten, neue Strukturen aufzubauen. Die Nachfrage nach Antimon dürfte mit steigenden Ausgaben für Verteidigung, Elektronik und Energieinfrastruktur weiterwachsen. Entsprechend wurden in den USA bereits Fördermittel in Projekte und Unternehmen gelenkt, die Antimon und andere strategische Metalle liefern könnten.

Gerade deshalb könnte Beaver Brook in Zukunft wieder an Bedeutung gewinnen. Solange die Mine jedoch auf Care and Maintenance bleibt, fehlt Kanada eine eigene aktive Quelle für Antimon. Das verstärkt die Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Lieferketten in einem Markt, der für Industrie und Verteidigung gleichermaßen relevanter wird. Beaver Brook ist damit nicht nur ein stillgelegtes Bergbauprojekt, sondern ein sichtbarer Hinweis darauf, wie groß die Lücke bei strategischen Rohstoffen im Westen noch immer ist.

Ein Unternehmen, dass dazu beitragen könnte, diese Lücke zumindest zu verringern ist die kanadische Rua Gold (WKN A40QYC / TSX RUA). Das Unternehmen sucht auf seinen Minenprojekten in Neuseeland hauptsächlich nach Gold, verfügt aber über Lagerstätten, die von Natur aus auch mit Antimon gesegnet sind. Unternehmen wie diese sollten sich unserer Ansicht nach die Investoren anschauen, die vom westlichen Streben nach mehr Unabhängigkeit von China profitieren möchten.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Rua Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Rua Gold zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Rua Gold und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Rua Gold die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.