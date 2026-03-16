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    Piloten stimmen auch bei Lufthansa-Tochter Eurowings für Streik

    Piloten stimmen auch bei Lufthansa-Tochter Eurowings für Streik
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT/KÖLN (dpa-AFX) - Jetzt drohen auch Pilotenstreiks bei der Lufthansa -Tochter Eurowings. Bei einer Urabstimmung haben 94 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für einen Arbeitskampf gestimmt, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit berichtet. Teilgenommen haben den Angaben zufolge 82 Prozent der infrage kommenden Mitglieder.

    Ein konkreter Zeitpunkt für einen Arbeitskampf wurde zunächst nicht genannt. Es solle "zeitnah" über das weitere Vorgehen informiert werden.

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    Bei der von vielen Urlaubern genutzten Direktfluggesellschaft mit Sitz in Köln geht es wie bei der Mutter Lufthansa um die Betriebsrenten der Pilotinnen und Piloten. Bei den Verhandlungen habe der Konzern jede Volumenerhöhung ihres Beitrags abgelehnt, kritisiert die Gewerkschaft.

    Arbeitgeber soll sich bewegen

    VC-Präsident Andreas Pinheiro verlangt ein "ernsthaftes Entgegenkommen der Arbeitgeberseite". Er sagt laut einer Mitteilung: "Mit diesem eindeutigen Votum erhält die Vereinigung Cockpit ein starkes Mandat der Pilotinnen und Piloten bei Eurowings, ihre Forderungen nach einer Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung konsequent weiterzuverfolgen."

    Bei der Kerngesellschaft Lufthansa haben die Piloten in der vergangenen Woche bereits das zweite Mal die Arbeit niedergelegt. Vor allem an den Drehkreuzen Frankfurt und München waren am Donnerstag und Freitag jeweils hunderte Flüge ausgefallen. Betroffen waren viele tausend Passagiere. Am Donnerstag hatte die VC auch die Regionaltochter Lufthansa Cityline bestreikt./ceb/DP/men

    Deutsche Lufthansa

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    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 7,65 auf Tradegate (16. März 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -2,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,24 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +3,98 %/+16,97 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursrelevanz aktueller Ereignisse: Insiderkauf von Dr. Till Streichert (32.324 Stück zu €7,75) als positives Signal; Pilotenstreiks werden als Risiko für Ausfälle und Umsatz diskutiert; steigende Kerosinpreise und fehlendes Hedging belasten die Margen; einige sehen Opportunitäten durch Extraflüge; Aktie bleibt technisch nahe Jahrestiefs, Käufe um ~€7,56; mögliche Rückforderung von US-Zöllen wird erwähnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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    dpa-AFX
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