Pan American Energy nimmt Bohrungen auf dem Projekt Tharsis auf

16. März 2026, Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS6) („Pan American“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Diamantbohrungen auf dem Projekt Tharsis des Unternehmens (das „Projekt“) in den Northwest Territories (Kanada) aufgenommen wurden.

Der Start der Bohrungen ist ein wesentlicher Meilenstein für Pan American, da das Unternehmen damit das erste Bohrprogramm bei Tharsis einleitet. Dieses Programm markiert den Übergang von Explorationsarbeiten an der Oberfläche zu Bohrungen, mit denen das Unternehmen erstmals das Potenzial des Projekts für die Auffindung von kritischen Mineralien in der Tiefe erproben wird.

Seit dem Erwerb des Rechts, sich eine Beteiligung von bis zu 100 Prozent am Projekt zu sichern, hat Pan American mehrere Explorationsphasen bei Tharsis absolviert, die unter anderem Probenahmen an der Oberfläche, geophysikalische Auswertungen und Modellierungen im Projektmaßstab zur Ermittlung vorrangiger Bohrziele umfassten. Anhand dieser Arbeiten konnte ein großes höffiges Intrusionssystem beim Squalus Lake Alkaline Complex („SLAC“) umrissen werden, welcher als aussichtsreich für Mineralisierungen von Seltenerdmetallen („REE“), Niob („Nb“) und Yttrium („Y“) gilt – Metalle, die an Bedeutung für Spitzentechnologien und sichere nordamerikanische Lieferketten gewinnen.

Die erste Bohrung wird derzeit von einer auf dem Eis des Squalus Lake errichteten Bohranlage aus durchgeführt. Das Programm ist darauf ausgelegt, zu bewerten, ob die anhand vorheriger Explorationsarbeiten ermittelten Ziele mit Karbonatitkörpern übereinstimmen, die in der Tiefe eine REE-, Nb- und Y-Mineralisierung beherbergen könnten. Mit dem Fortschreiten der Bohrungen werden die Ergebnisse eines jeden Bohrlochs zur Ausrichtung der nächsten Explorationsphasen sowie zur Verfeinerung der Zieldefinition im gesamten Projektgebiet beitragen.

Adrian Lamoureux, Chief Executive Officer von Pan American Energy, sagt dazu:

„Die Aufnahme des ersten Bohrlochs bei Tharsis ist ein aufregender Meilenstein für das Unternehmen. In den letzten Monaten hat sich unser Team systematisch um den Ausbau des Projekts und die Abgrenzung solider Bohrziele bemüht. Mit dem Start der Bohrungen leiten wir die nächste Explorationsphase ein, mit dem Ziel, das Entdeckungspotenzial des Projekts Tharsis zu erschließen.“