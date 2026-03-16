BERNSTEIN RESEARCH stuft GERRESHEIMER AG auf 'Underperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 18,90 Euro auf "Underperform" belassen. Die europäische Medizintechnikbranche verzeichne ein durchschnittliches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, schrieb Susannah Ludwig am Sonntag. Dabei wirkten sich demografische Trends wie die alternde Bevölkerung und die zunehmende Verbreitung in Regionen mit geringer Marktdurchdringung positiv auf die Umsatzentwicklung aus./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 23:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 23:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,87 % und einem Kurs von 18,24EUR auf Tradegate (16. März 2026, 13:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Susannah Ludwig
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 18,90
Kursziel alt: 18,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Susannah Ludwig
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 18,90
Kursziel alt: 18,90
Währung: EUR
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