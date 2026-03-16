HIVE Digital Technologies: Rechenzentren in BC vervierfachen KI-Kapazität
BUZZ HPC zündet den Turbo für KI-Rechenleistung in Kanada: neue flüssigkeitsgekühlte Kapazitäten, tausende GPUs und ein klarer Wachstumspfad bis 2027.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- BUZZ HPC erweitert die flüssigkeitsgekühlte KI-Rechenzentrumskapazität in Kanada und vervierfacht die kritische IT-Last von 4 MW (Manitoba) auf insgesamt 16,6 MW in zwei Provinzen — in Partnerschaft mit Bell Canada AI Fabric.
- Neue sofort verfügbare Phase‑1‑Kapazität in British Columbia: 5 MW, ausreichend für rund 2.000 AI‑optimierte Next‑Gen‑GPUs; Phase‑2‑Option (2027) weitere 7,6 MW für ca. 3.000 GPUs.
- Manitoba‑Standort: derzeit 4 MW, davon 504 GPUs (≈1 MW) installiert; verbleibende 3 MW könnten etwa 1.500 zusätzliche GPUs aufnehmen — kurzfristig ergibt sich damit eine Ausbaukapazität von über 4.000 GPUs in Kanada.
- Strategischer Wachstumspfad für über 6.000 GPU‑Bereitstellungen in Kanada; Zielsetzung: 4.000 GPUs als vertraglich anvisierte Einnahmen in den nächsten 6 Monaten und insgesamt 6.000 GPUs mit einem Ziel von 200 Mio. USD HPC‑ARR bis 31.03.2027; Ziel‑HPC‑EBITDA für neue Langfristverträge: 75 %.
- Zur Sicherung der erweiterten Kollokationskapazität sind keine zusätzlichen Investitionsausgaben erforderlich — geleistete Anzahlungen aus 2025 decken die Pipeline; laufende Kosten für GPU‑Beschaffung/Installationen bleiben bestehen.
- Strategische Neuausrichtung in Europa: schrittweise Reduzierung des ASIC‑Hashrate‑Betriebs in Schweden wegen steuerlicher/operativer Unsicherheiten; Aufrüstung des 7‑MW‑Standorts in Boden auf Tier‑III zur Unterstützung NVIDIA GB300‑GPU‑Cluster; zudem Gewährung von 2.849.400 RSUs zur Mitarbeiterbindung und Managementausrichtung.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei HIVE Digital Technologies ist am 25.06.2026.
Der Kurs von HIVE Digital Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9555EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,02 % im Plus.
+3,47 %
+11,81 %
+2,47 %
-17,47 %
+19,98 %
-26,84 %
-87,83 %
-71,17 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte