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    DMEGC Solar zeigt neue PV-Innovationen auf europäischen Messen

    JINHUA, China, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf den kürzlich stattgefundenen Messen ENEX 2026 in Polen, KEY Energy in Italien und Solar Solutions Amsterdam zeigte DMEGC Solar sein neuestes Produktportfolio, das Anwendungen für Privathaushalte, Gewerbe und Industrie (C&I), Energieversorger und Agri-PV abdeckt, und unterstrich damit sein Engagement, hocheffiziente, zuverlässige und ästhetisch ansprechende Lösungen zu liefern, die auf die sich entwickelnden Anforderungen des europäischen Marktes zugeschnitten sind.

    DMEGC Solar Displays New PV Innovations Across European Exhibitions

    Ästhetische Kraft für Dächer: Das G12RT-G48HBB Modul in Schwarz

    Das G12RT-G48HBB, ein vollschwarzes, monofaciales Doppelglasmodul des Typs N, sticht im Segment der Wohn- und kleinen Geschäftsgebäude hervor. Er verfügt über eine beachtliche maximale Ausgangsleistung von bis zu 475 W und einen Wirkungsgrad von 23,8 %, wobei seine Hauptleistungsklasse im ersten Quartal 2026 bei 465 W liegen wird. Diese Leistungssteigerung ist größtenteils auf die innovative Verkapselungstechnologie zurückzuführen, bei der schwarzes EVA auf der Rückseite verwendet wird, um eine zusätzliche interne Reflexion zu erzeugen, die die Leistung um +1 % erhöht.

    Das Modul wurde mit Blick auf Ästhetik und Langlebigkeit entwickelt und nutzt die Advanced Black Technology von DMEGC, um eine konsistente, tiefschwarze Oberfläche zu gewährleisten, die sich nahtlos in die moderne Architektur einfügt. Die robuste 2x2 mm starke Doppelglas-Konstruktion bietet eine außergewöhnliche mechanische Festigkeit und hält Belastungen von bis zu 5400 Pa an der Vorderseite und 2400 Pa an der Rückseite stand, was sie ideal für Regionen macht, die Schnee und Wind ausgesetzt sind.

    High-Power Utility Lösung: Das INFINITY RT 3.0 650W-Modul

    Für Utility-Scale-Projekte stellte DMEGC Solar das INFINITY RT 3.0 (G12RT-B66HSW) vor, ein Hochleistungsmodul mit einer Leistung von 650 W und einem Wirkungsgrad von 24,1 % in Massenproduktion. Sie basiert auf der N-Typ-Plattform mit High-Density-Verkapselungstechnologie und bietet erhebliche Vorteile gegenüber konkurrierenden Technologien.

    Das Modul zeichnet sich durch einen hohen Bifacialitätsfaktor aus, der 5 % höher ist als bei herkömmlichen N-Typ-Modulen und 10 % höher als bei BC-Modulen. Ihre überlegene Leistung bei schwachem Licht trägt zu einer um 0,74 % höheren Energieausbeute bei, was zu einer um 1,71 % höheren Stromerzeugung pro Kilowatt im Vergleich zu BC-Produkten führt. Dies führt zu niedrigeren Stromgestehungskosten (LCOE), die im Vergleich zu BC-Modulen gleicher Größe um etwa 0,6 bis 1 % sinken. Eine ultra-versiegelte Klebestruktur erhöht die Widerstandsfähigkeit in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit und gewährleistet eine 30-jährige Garantie auf die Leistungsfähigkeit.

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