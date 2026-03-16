Blue Moon schließt den Kauf der Germanium- und Galliummine Apex von Teck ab

TORONTO, Ontario – 16. März 2026 – Blue Moon Metals Inc. („Blue Moon“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) (- https://www.commodity-tv.com/play/blue-moon-metals-construction-of-two ... -) freut sich bekannt zu geben, dass man den Erwerb der Apex-Mine (das „Grundstück“) von Teck American Incorporated, einer Tochtergesellschaft von Teck Resources Limited („Teck“), abgeschlossen hat (die „Transaktion“). Teck wurden 7.031.959 Stammaktien von Blue Moon zugeteilt, was 8,0 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Blue Moon auf unverwässerter Basis entspricht. Blue Moon hat die Genehmigung der TSX-V für die Transaktion erhalten.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion möchte Blue Moon auf Folgendes hinweisen:

- Die Transaktion erfolgt zu marktüblichen Bedingungen zwischen Teck und dem Unternehmen, und es werden keine Vermittlergebühren für die Transaktion gezahlt.

- Die Apex-Mine besteht aus 24 patentierten Claims (anstatt der in der Pressemitteilung vom 27. Februar 2026 angegebenen 26) und 9 nicht patentierten Claims.

- Im Rahmen der Transaktion gewährt Blue Moon Teck eine Netto-Schmelzabgabe in Höhe von 0,5 % auf das Grundstück.

- Im Rahmen der Transaktion hat Blue Moon eine Investorenvereinbarung zugunsten von Teck geschlossen, die unter anderem Beteiligungsrechte, Aufstockungsrechte und Informationsrechte umfasst.

- Im Rahmen der Transaktion übernimmt Blue Moon eine NSR-Lizenzgebühr von 3,0 % für die Konzessionen der Apex-Mine.

- Für die Zinkabnahme, die Teck während der gesamten Lebensdauer der Mine von der Blue Moon Mine erhält, entsprechen die Zinkzahlungsbeträge und Verarbeitungsgebühren den geltenden Branchenbenchmarks.

- Die in der Pressemitteilung vom 27. Februar 2026 bekannt gegebene Vermarktungsvereinbarung wurde durch eine Abnahmevereinbarung ersetzt, wonach Teck dem Unternehmen den Marktwert der Produkte abzüglich eines festen Prozentsatzes zahlt, wobei dieser Marktwert jährlich neu bewertet wird.