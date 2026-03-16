JEFFERIES stuft Mutares auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mutares nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und Nettoergebnis des Finanzinvestors hätten am unteren Ende der Unternehmenszielspannen gelegen, schrieb Tom Mills am Montag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 29,40EUR auf Tradegate (16. März 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Tom Mills
Analysiertes Unternehmen: Mutares
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Mills
Analysiertes Unternehmen: Mutares
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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