JEFFERIES stuft Mutares auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mutares nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und Nettoergebnis des Finanzinvestors hätten am unteren Ende der Unternehmenszielspannen gelegen, schrieb Tom Mills am Montag./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 29,40EUR auf Tradegate (16. März 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tom Mills

Analysiertes Unternehmen: Mutares

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

