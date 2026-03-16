Wüstenrot & Württembergische AG: Aktienrückkauf – 9. Zwischenmeldung
Die Wüstenrot & Württembergische AG informiert in ihrer 9. Zwischenmeldung über den Fortschritt des laufenden Aktienrückkaufprogramms und die jüngsten Erwerbsdaten.
Foto: Marijan Murat - dpa
- Unternehmen & Anlass: Wüstenrot & Württembergische AG – 9. Zwischenmeldung zum Aktienrückkauf gemäß Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052; Rückkaufsbeginn 12.01.2026; Mitteilung veröffentlicht am 16.03.2026.
- Zeitraum und Menge (9.–13. März 2026): Insgesamt 34.879 erworbene Namensaktien.
- Tägliche Details (Anzahl; gewichteter Durchschnittskurs in EUR; aggregiertes Volumen in EUR): 09.03.: 7.803; 15,956704; 124.510,16 – 10.03.: 8.123; 16,429750; 133.458,86 – 11.03.: 8.398; 16,384227; 137.594,74 – 12.03.: 8.382; 16,477688; 138.115,98 – 13.03.: 8.584; 16,314068; 140.039,96.
- Kumulativ seit Programmstart: Seit 12.01.2026 bis einschließlich 13.03.2026 wurden insgesamt 258.091 Namensaktien zurückgekauft.
- Ausführung: Erwerb erfolgt durch die beauftragte Landesbank Baden‑Württemberg und ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).
- Weitere Informationen: Detaillierte Transaktionsdaten auf www.ww-ag.com/de/investor-relations/aktie; Investor-Relations-Kontakt: ir@ww-ag.com, Tel. 0711/662-725252.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Wuestenrot & Wuerttembergische ist am 27.03.2026.
Der Kurs von Wuestenrot & Wuerttembergische lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,45 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.821,97PKT (+0,27 %).
+2,51 %
+1,28 %
+2,19 %
+9,70 %
+19,64 %
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