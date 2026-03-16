Bundesregierung warnt vor größeren Bodeneinsätzen im Libanon

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung äußert sich "enorm beunruhigt" über die Entwicklungen im Libanon und warnt die israelische Regierung vor einer größeren Bodenoffensive. "Der Blick auf diesen Teil des Kriegsgebietes erfüllt uns mit Sorge, weil wir Vorbereitung für eine größere israelische Bodenoffensive sehen", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin. Eine solche Offensive würde "die ohnehin angespannte humanitäre Lage in der Region deutlich verschlechtern (..) und noch mal zu einem erhöhten Fluchtgeschehen beitragen", fügte er hinzu.

Aus diesem Grund fordere man "auch unsere israelischen Freunde eindringlich auf, diesen Weg nicht einzuschlagen, und sind auch im Kontakt, diese Botschaft mitzuteilen", sagte Kornelius.