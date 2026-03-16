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    AstraZeneca mit neuem Maßstab

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    Durchbruch bei Magenkrebs: EU gibt grünes Licht für neue Immuntherapie

    Die EU genehmigt erstmals eine perioperative Immuntherapie gegen frühen Magenkrebs. Studiendaten von AstraZeneca zeigen deutlich bessere Überlebenschancen für Patienten.

    AstraZeneca mit neuem Maßstab - Durchbruch bei Magenkrebs: EU gibt grünes Licht für neue Immuntherapie
    Foto: Marcus Brandt/dpa

    Die Europäische Kommission hat dem Krebsmedikament Imfinzi von AstraZeneca eine neue Zulassung erteilt. Die Immuntherapie darf künftig in der Europäischen Union zur Behandlung von Erwachsenen mit resezierbarem Magenkrebs sowie Krebs am gastroösophagealen Übergang eingesetzt werden.

    Das Präparat wird dabei mit der Standardchemotherapie FLOT kombiniert und sowohl vor als auch nach einer Operation eingesetzt. Anschließend erhalten Patienten eine alleinige Behandlung mit dem Wirkstoff Durvalumab.

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    Die Entscheidung folgt einer positiven Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel und basiert auf den Ergebnissen der Phase-III-Studie MATTERHORN, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurden.

    Studie zeigt deutliche Überlebensvorteile

    Die Studie zeigt klare Vorteile gegenüber einer alleinigen Chemotherapie. Patienten, die die Kombinationstherapie erhielten, hatten ein um 29 Prozent geringeres Risiko für Krankheitsfortschritt, Rückfall oder Tod.

    Auch beim Gesamtüberleben zeigte sich ein signifikanter Vorteil. Das Sterberisiko sank um 22 Prozent. Nach drei Jahren lebten noch rund 69 Prozent der Patienten mit der neuen Therapie. In der Vergleichsgruppe waren es 62 Prozent.

    Die Daten deuten zudem darauf hin, dass sich der Überlebensvorteil im Zeitverlauf weiter vergrößert.

    Hoher medizinischer Bedarf

    Magenkrebs gehört weltweit zu den häufigsten Krebstodesursachen. Jährlich erhalten fast eine Million Menschen diese Diagnose.

    Selbst nach Operation und Chemotherapie kommt es häufig zu Rückfällen. Rund jeder vierte operierte Patient entwickelt innerhalb eines Jahres erneut Krebs. Die Fünfjahresüberlebensrate liegt bei weniger als der Hälfte der Betroffenen.

    Experten sehen neuen Behandlungsstandard

    Studienleiter Josep Tabernero vom Vall d’Hebron University Hospital betont den Fortschritt für Patienten. "Trotz kurativ ausgerichteter Operationen und Chemotherapie sind Patienten mit resektablem Magen- und gastroösophagealem Krebs nach wie vor mit hohen Rezidivraten konfrontiert, und es besteht ein dringender Bedarf an einer Verbesserung der Langzeitüberlebensrate", sagte er.

    In der MATTERHORN-Studie "lebten fast 70 Prozent der Patienten drei Jahre nach der Behandlung mit dem auf Durvalumab basierenden perioperativen Schema noch".

    Die neue Zulassung bringe erstmals eine Immuntherapie in diesem frühen Krankheitsstadium. Sie habe das Potenzial, "sich zum neuen Behandlungsstandard [zu] entwickeln".

    AstraZeneca baut Onkologiegeschäft aus

    Für AstraZeneca ist die Entscheidung ein weiterer Schritt im Ausbau seines Immunonkologie-Portfolios.

    Dave Fredrickson, Leiter der Onkologie-Sparte, erklärte: "Diese Zulassung ist bereits die dritte perioperative Zulassung in Europa für ein auf Imfinzi basierendes Behandlungsschema und unterstreicht das Engagement von AstraZeneca, die Behandlungsergebnisse bei Erkrankungen im Frühstadium, bei denen eine Heilung möglich ist, entscheidend zu verbessern."

    Gerade in frühen Stadien bestehe die Chance auf Heilung. Die Immuntherapie liefere einen "dauerhaften Überlebensvorteil, der sich im Laufe der Zeit noch verstärkt", so Fredrickson.

    Die Kombination aus Imfinzi und FLOT ist bereits in den Vereinigten Staaten und weiteren Ländern zugelassen. Weitere Zulassungsverfahren laufen unter anderem in Japan.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 165,9EUR auf Tradegate (16. März 2026, 13:52 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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