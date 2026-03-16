Trotz Konzernkrise - VW-Finanzsparte will Gewinn steigern

Echt asozial was der Vorstand macht.Da wird so lange rumgetrickst bis die Zahlen so frisiert sind das man

sich selbstherrlich die Taschen füllen kann.Überhaupt kein Respekt denn das Geld wird in zwei Jahren fehlen.

Wie kann es sein das bei so viel Umsatz so wenig Geld da bleibt.

Jetzt muss die Belegschaft dafür bluten und es kommen Massenentlassungen die eine Menge Geld kosten.

Mitarbeiter am Band sind verunsichert und bauen scheisse was der Kunde später zu spüren bekommt,nämlich ein

Montagsauto.Seit einiger Zeit ist extreme Unruhe im Konzern.Jeder will was zu sagen haben.Autohasser im AR und in

der Gewerkschaft.Jetzt steigen auch noch die Energiepreise,wer will jetzt ein neues Auto?

Aktionäre müssen Kursverluste und Dividendenkürzung hinnehmen und der komplette Wasserkopf stopft sich die

Taschen voller Bonis.

Ich war weit über 10 Jahre hier Aktionär und hab mich letzte Woche verabschiedet.

Dieses geldgierige Verhalten kann ich nicht mehr ertragen.

Viel Glück euch noch