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    Trotz Konzernkrise - VW-Finanzsparte will Gewinn steigern

    Für Sie zusammengefasst
    • 2026 operatives Ergebnis deutlich über Vorjahr
    • Geschäftsmodell widerstandsfähig und profitabel
    • Knapp 70 Prozent Fahrzeuge in Deutschland E 82
    Trotz Konzernkrise - VW-Finanzsparte will Gewinn steigern
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Die Finanzdienste- und Mobilitätssparte von Volkswagen rechnet nach einem Gewinnplus für das kommende Geschäftsjahr mit einer erneuten Steigerung. 2026 werde ein operatives Ergebnis kräftig über dem Niveau des vergangenen Geschäftsjahres erwartet, teilte die Sparte Volkswagen Group Mobility mit. Diese Prognose stehe unter dem Vorbehalt aktueller und künftiger makroökonomischer sowie politischer Entwicklungen.

    Das Geschäftsmodell der Group Mobility habe sich trotz angespannter wirtschaftlicher und politischer Begleitumstände als widerstandsfähig und ertragsstark erwiesen, sagte der neue Vorstandschef der VW Financial Services, Anthony Bandmann. In Deutschland laufen ihm zufolge knapp 70 Prozent aller ausgelieferten Fahrzeuge des VW-Konzerns durch Bücher der Group Mobility, bei den Elektrofahrzeugen sind es 82 Prozent.

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    2025 hatte der Geschäftsbereich Volkswagen Group Mobility der Volkswagen AG mit einem operativen Ergebnis von 3,45 Milliarden Euro abgeschlossen, einem Plus von rund 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der VW-Konzern hatte in der vergangenen Woche einen Gewinneinbruch nach Steuern um rund 44 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro vermeldet.

    Die Geschäftsfelder der Group Mobility umfassen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind damit nach Konzernangaben rund 18.000 Mitarbeiter beschäftigt./bch/DP/men

    Volkswagen (VW) Vz

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    ISIN:DE0007664039WKN:766403

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 88,94 auf Tradegate (16. März 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,31 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +3,60 %/+57,66 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Übernahmen durch chinesische Konzerne und die Relevanz der Eigentümerstruktur (Niedersachsen), Skepsis am Führungs- und Transformationskurs, hohe Kosten des Umbaus, Risiken durch China-Geschäft, Softwareprobleme und Gewerkschaften, Spar- und Investitionspläne (ca. 60 Mrd. Einsparungen, 160 Mrd. Investitionen, Margenziel 8–10% bis 2030), Analystenziele ~124 € (2027), Wiedereinstiegssignale unter ~80 € und Dividendenerwartungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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