CF Industries Holdings - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -5,33 % - 16.03.2026

Mit einer Performance von -5,33 % musste die CF Industries Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

CF Industries Holdings ist ein führender Hersteller von Stickstoffdüngemitteln wie Ammoniak und Harnstoff, die in der Landwirtschaft verwendet werden. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Nordamerika und konkurriert mit Firmen wie Nutrien und Yara International. Seine Alleinstellungsmerkmale sind effiziente Produktionsprozesse und strategisch günstige Standorte.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die CF Industries Holdings-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +67,93 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CF Industries Holdings Aktie damit um +11,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,04 %. Im Jahr 2026 gab es für CF Industries Holdings bisher ein Plus von +70,91 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,04 % geändert.

CF Industries Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,09 % 1 Monat +41,04 % 3 Monate +67,93 % 1 Jahr +60,31 %

Informationen zur CF Industries Holdings Aktie

Es gibt 154 Mio. CF Industries Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,30 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von CF Industries Holdings

Yara International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,64 %. The Mosaic notiert im Minus, mit -2,49 %. K+S notiert im Minus, mit -5,21 %. Nutrien verliert -4,13 %

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Ob die CF Industries Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CF Industries Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.