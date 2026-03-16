Börsen Update
Börsen Update Europa - 16.03. - FTSE Athex 20 stark +1,35 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:54) bei 23.569,31 PKT und steigt um +0,99 %.
Top-Werte: Commerzbank +7,33 %, Bayer +5,15 %, Heidelberg Materials +3,15 %
Flop-Werte: Zalando -1,94 %, Siemens Healthineers -1,59 %, Scout24 -1,30 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:56) bei 28.940,89 PKT und steigt um +1,05 %.
Top-Werte: Hochtief +4,82 %, AIXTRON +4,82 %, HENSOLDT +4,75 %
Flop-Werte: K+S -4,95 %, Stroeer -2,80 %, IONOS Group -2,10 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.570,98 PKT und steigt um +0,47 %.
Top-Werte: AIXTRON +4,82 %, HENSOLDT +4,75 %, 1&1 +3,96 %
Flop-Werte: ATOSS Software -2,68 %, IONOS Group -2,10 %, TeamViewer -1,93 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.740,13 PKT und gewinnt bisher +0,85 %.
Top-Werte: Bayer +5,15 %, Siemens Energy +2,86 %, Rheinmetall +2,71 %
Flop-Werte: BMW -1,23 %, Wolters Kluwer -1,20 %, Ferrari -1,01 %
Der ATX steht bei 5.279,76 PKT und verliert bisher -0,21 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,19 %, Verbund Akt.(A) +2,28 %, Immofinanz +1,73 %
Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -3,09 %, Wienerberger -2,66 %, DO & CO -1,26 %
Der SMI steht bei 12.851,42 PKT und gewinnt bisher +0,50 %.
Top-Werte: Holcim +2,95 %, Givaudan +1,91 %, Geberit +1,47 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -0,64 %, Alcon -0,43 %, Novartis +0,07 %
Der CAC 40 steht bei 7.931,09 PKT und gewinnt bisher +0,76 %.
Top-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +2,72 %, Societe Generale +2,37 %, STMicroelectronics +2,29 %
Flop-Werte: Capgemini -2,03 %, Bureau Veritas -1,21 %, Pernod Ricard -1,19 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.027,52 PKT und verliert bisher -0,08 %.
Top-Werte: Telia Company +1,92 %, SSAB Registered (A) +1,87 %, Tele2 (B) +1,82 %
Flop-Werte: Volvo Registered (B) -1,95 %, Alfa Laval -0,01 %, Getinge (B) +0,26 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:58:20) bei 5.240,00 PKT und steigt um +1,35 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +2,77 %, Public Power +2,22 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,53 %
Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,25 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,88 %, Viohalco -0,86 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.