Börsen Update Europa - 16.03. - FTSE Athex 20 stark +1,35 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:56) bei 28.940,89 PKT und steigt um +1,05 %. Top-Werte: Hochtief +4,82 %, AIXTRON +4,82 %, HENSOLDT +4,75 % Flop-Werte: K+S -4,95 %, Stroeer -2,80 %, IONOS Group -2,10 %

Der DAX steht aktuell (13:59:54) bei 23.569,31 PKT und steigt um +0,99 %. Top-Werte: Commerzbank +7,33 %, Bayer +5,15 %, Heidelberg Materials +3,15 % Flop-Werte: Zalando -1,94 %, Siemens Healthineers -1,59 %, Scout24 -1,30 %

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.570,98 PKT und steigt um +0,47 %.

Top-Werte: AIXTRON +4,82 %, HENSOLDT +4,75 %, 1&1 +3,96 %

Flop-Werte: ATOSS Software -2,68 %, IONOS Group -2,10 %, TeamViewer -1,93 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.740,13 PKT und gewinnt bisher +0,85 %.

Top-Werte: Bayer +5,15 %, Siemens Energy +2,86 %, Rheinmetall +2,71 %

Flop-Werte: BMW -1,23 %, Wolters Kluwer -1,20 %, Ferrari -1,01 %

Der ATX steht bei 5.279,76 PKT und verliert bisher -0,21 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,19 %, Verbund Akt.(A) +2,28 %, Immofinanz +1,73 %

Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -3,09 %, Wienerberger -2,66 %, DO & CO -1,26 %

Der SMI steht bei 12.851,42 PKT und gewinnt bisher +0,50 %.

Top-Werte: Holcim +2,95 %, Givaudan +1,91 %, Geberit +1,47 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -0,64 %, Alcon -0,43 %, Novartis +0,07 %

Der CAC 40 steht bei 7.931,09 PKT und gewinnt bisher +0,76 %.

Top-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +2,72 %, Societe Generale +2,37 %, STMicroelectronics +2,29 %

Flop-Werte: Capgemini -2,03 %, Bureau Veritas -1,21 %, Pernod Ricard -1,19 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.027,52 PKT und verliert bisher -0,08 %.

Top-Werte: Telia Company +1,92 %, SSAB Registered (A) +1,87 %, Tele2 (B) +1,82 %

Flop-Werte: Volvo Registered (B) -1,95 %, Alfa Laval -0,01 %, Getinge (B) +0,26 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:58:20) bei 5.240,00 PKT und steigt um +1,35 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +2,77 %, Public Power +2,22 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,53 %

Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,25 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,88 %, Viohalco -0,86 %