Iran
Zehntausende Wohnungen und Geschäfte beschädigt
Für Sie zusammengefasst
- Mehr als 61.000 zivile Einrichtungen beschädigt
- Schäden in Teheran an 18.180 Wohnungen meldet
- Regierungssprecherin Mohadscherani meldete Infos
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
TEHERAN (dpa-AFX) - Bei den israelisch-amerikanischen Angriffen im Iran sind nach Regierungsangaben mehr als 61.000 zivile Einrichtungen beschädigt oder zerstört worden. Allein in der Hauptstadt und Millionenmetropole Teheran seien Schäden an 18.180 Wohnungen und Geschäftseinheiten entstanden, sagte Regierungssprecherin Fatemeh Mohadscherani bei einer Pressekonferenz./arb/DP/nas
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