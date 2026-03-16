kein ÖPNV-Warnstreikaufruf in zwei Ländern

BERLIN (dpa-AFX) - Entgegen einer Ankündigung der Gewerkschaft Verdi ist die Beteiligung einzelner Bundesländer an einem Warnstreik im Nahverkehr am Donnerstag noch offen. So teilte der saarländische Landesbezirk der Gewerkschaft mit, dort werde erst nach der für Donnerstag angesetzten Verhandlungsrunde über eine Beteiligung am Arbeitskampf entschieden.

Auch aus Brandenburg verlautete, dass noch unklar sei, ob dort der Nahverkehr am Donnerstag bestreikt werde.