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    Aktien New York Ausblick

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    Klare Erholung - Aber keine Entspannung im Iran-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Passage Hormus stärkt Hoffnung auf Kursanstieg
    • Irankrieg eskaliert Israel greift Ziele an nun
    • Meta Abbau geplant Micron erwartet gute Zahlen
    Aktien New York Ausblick - Klare Erholung - Aber keine Entspannung im Iran-Krieg
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Verlusten können die Anleger in New York am Montag auf wieder steigende Aktienkurse hoffen. Dass es am Wochenende mehreren Tankern gelungen war, die Straße von Hormus zu passieren, schürt Experten zufolge Hoffnungen auf eine baldige Wiederöffnung dieser wichtigen Route für Öltransporte.

    Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial 0,7 Prozent höher auf 46.905 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG um 1,1 Prozent erholt bei 24.640 Punkten.

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    Der Markt versuche sich an einer Stabilisierung, aber es gebe noch keinen Optimismus, warnte indes Anlagestratege Charu Chanana von Saxo Markets. Es drohten weiter Angriffe, und die diplomatischen Bemühungen im amerikanisch-israelischen Krieg gegen den Iran seien überschaubar. Die weiter hohen Ölpreise untermauern die Skepsis des Experten. Dass US-Präsident Donald Trump für die Sicherung von Öltransportern durch die Meerenge die Hilfe anderer Staaten fordert, stieß bei diesen bislang auf ein verhaltenes Echo.

    Eine Entspannung im Iran-Krieg ist nach wie vor nicht in Sicht. Israels Armee greift eigenen Angaben zufolge erneut Ziele im Iran an. Sie sprach von einer "großangelegten Angriffswelle", die in den Städten Teheran, Schiras und Tabris die Infrastruktur der Führung ins Visier nehme. Auch iranische Medien meldeten eine neue Angriffswelle in der Hauptstadt Teheran. Zudem berichtete das israelische Militär, in den vergangenen Tagen "begrenzte und gezielte Bodeneinsätze" im Süden des Nachbarlands Libanon gegen die mit Iran verbündete Hisbollah-Miliz begonnen zu haben.

    Die Aktien von Meta erholten sich am Montag vorbörslich um 3,3 Prozent von den jüngsten Verlusten. Laut einem Medienbericht, der sich auf informierte Kreise beruft, will der Technologieriese bis zu mehr als 20 Prozent seiner Belegschaft abbauen und damit seine Milliarden-Investitionen in die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) kompensieren. Jüngst wurde etwa bekannt, dass Meta über einen Zeitraum von fünf Jahren bis zu 27 Milliarden US-Dollar für die Technik des niederländischen KI- und Cloud-Spezialisten Nebius Group ausgeben will. Dessen in New York gelistete Anteilsscheine sprangen um mehr als 11 Prozent nach oben.

    Bei Micron konnten sich die Anleger über vorbörsliche Kursgewinne von 4,2 Prozent freuen. Marktbeobachter verwiesen auf optimistische Erwartungen für die am Mittwoch nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns. Dies gab auch den Aktien der Branchenkollegen Sandisk und Western Digital Auftrieb./gl/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,09 % und einem Kurs von 387 auf Tradegate (16. März 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +25,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 436,92 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 140,00USD.




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