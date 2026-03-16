Für diesen Öl-Wert könnte ein neuer Bullenmarkt gerade erst begonnen haben!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Petrobras

Der israelisch-US-amerikanische Angriff auf den Iran und die Gegenreaktion der Islamischen Republik mit der Sperrung der für den globalen Energiemarkt wichtigen Straße von Hormus sowie der Beschuss von Verladeterminals in angrenzenden Golfstaaten haben in den vergangenen Wochen zu explodierenden Öl- und Gaspreisen geführt.

Davon sind sowohl viele Anlegerinnen und Anleger als auch Expertinnen und Experten regelrecht überrollt worden – die hatten für 2026 mit überwältigender Mehrheit niedrigere Ölpreise prognostiziert und das Barrel Brent zum Jahresende auf etwa 60 US-Dollar getippt. Zeitweise wurde ein mehr als doppelt so hoher Preis registriert. Am Montag handelt Rohöl nach ersten Entspannungssignalen am Wochenende um rund 103 US-Dollar, damit aber noch immer um 68 Prozent höher als zum Jahresauftakt.

Petrobras bietet noch viel Nachholpotenzial

Vom starken Preisanstieg profitiert haben auch die Aktien von Förderern und Energieversorgern. Den Anteilen nicht weniger Branchengrößen, darunter Chevron und Exxon Mobil, ist dadurch der Ausbruch auf neue Allzeithochs gelungen, was auch im Branchen-ETF Energy Select Sector von State Street zu neuen Rekordnotierungen geführt hat.

Dieser Entwicklung hinkt die Aktie von Petroleo Brasileiro, kurz Petrobras, noch hinterher. Die Aktie des teilstaatlichen Ölförderers verzeichnete zwar ebenfalls einen starken Anstieg und den höchsten Kurs seit mehr als 10 Jahren, doch von neuen Rekordnotierungen sind die Anteile noch weit entfernt.

Tatsächlich könnte die Rallye der vergangenen Wochen erst der Startschuss zu einem mehrjährigen Bullenmarkt der Aktie gewesen sein, denn die Unternehmensbewertung ist im Branchenvergleich äußerst günstig, während der charttechnische Ausbruch für neue Kaufsignale gesorgt hat. Außerdem könnte der brasilianische Aktienmarkt aufgrund des neuen Rohstoff-Superzyklus vor einer Neubewertung stehen, die auch Petrobras zugutekommen dürfte.

Petrobras Chartsignale

Charttechnischer Ausbruch: Der Petrobras-Aktie ist ein Ausbruch über 18 US-Dollar gelungen, damit konnte ein mehrjähriger Widerstand überwunden werden.

Der Petrobras-Aktie ist ein Ausbruch über 18 US-Dollar gelungen, damit konnte ein mehrjähriger Widerstand überwunden werden. Frische Kaufsignale: Das neue Mehrjahreshoch bedeutet ebenso wie das Golden Cross der Durchschnittslinien neue technische Kaufsignale.

Das neue Mehrjahreshoch bedeutet ebenso wie das Golden Cross der Durchschnittslinien neue technische Kaufsignale. Starker Aufwärtstrend: Die Anteile befinden sich in einer hochdynamischen Aufwärtsbewegung, die von den Indikatoren unterstützt wird.

Die Anteile befinden sich in einer hochdynamischen Aufwärtsbewegung, die von den Indikatoren unterstützt wird. Chance auf Anschlussrallye: Angesichts des Ausbruchs sowie der noch immer moderaten Bewertung winkt die Chance auf ein Anhalten der Rallye.



Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 16.03.2021 bis 16.03.2026

Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Außerdem kann die Rendite infolge von Wechselkursschwankungen kleiner oder größer als die Basiswertentwicklung ausfallen.

Hier könnte ein neuer Bullenmarkt geboren werden

Grundsätzlich verlief die Entwicklung der Aktie in den vergangenen 5 Jahren zufriedenstellend. Petrobras trotzte den anhaltend niedrigeren Ölpreisen und profitierte von seiner günstigen Unternehmensbewertung, während die anlegerfreundliche Ausschüttungspolitik für eine stabile Inhaberstruktur über den brasilianischen Staat hinaus sorgte. Ein Großteil des Handelsgeschehens fand zwar innerhalb einer Range von 12 bis 16 US-Dollar statt, doch dabei konnte gleichzeitig ein übergeordneter Aufwärtstrend mit einer moderat ansteigenden Trendlinie etabliert werden. Diese Entwicklung wurde unterstützt vor allem durch den Relative-Stärke-Index (RSI), der sich mit der Aktie in einer Aufwärtsbewegung befindet.

Im vergangenen Jahr spiegelte Petrobras den Trend niedrigerer Ölpreise wider, die Aktie setzte deutlich zurück und fiel dabei immer wieder auch unter ihre gleitenden Durchschnitte. Die konnten pünktlich zum Jahreswechsel jedoch zurückerobert werden, wodurch es gleichzeitig zu einem Golden Cross und damit einem technischen Kaufsignal gekommen ist.

Ist der Weg nach oben jetzt frei?

Schon ohne Rückenwind durch die Ölpreis-Explosion nach dem Ausbruch des Iran-Krieges konnte Petrobras deutlich zulegen und eine dynamische Aufwärtsbewegung starten. Diese Beschleungigung wurde unterstützt durch den Trendstärkeindikator MACD, der zuletzt mit der Aktie auf ein neues Mehrjahreshoch geklettert ist. Damit sind der Anstieg und Ausbruch der Anteile technisch bestätigt, was auf einen nachhaltigen Trend schließen lässt.

Ein Kurs oberhalb von 18 US-Dollar bedeutet gleichzeitig den höchsten Kurs seit mehr als 10 Jahren. Solche Hochs gelten ebenfalls als starke technische Kaufsignale. Damit verfügt Petrobras jetzt über die Chance auf einen Anstieg in Richtung 20,94 US-Dollar, wo ein Hoch aus dem September 2015 liegt. Damit könnte eine Bodenbildung, die fast ein Jahrzehnt angedauert hat, vor ihrem Abschluss und die Aktie vor einem neuen Bullenmarkt stehen.

Kurzfristig ist etwas Vorsicht angebracht, da der RSI sowohl auf Tages- als auch auf Wochenkursbasis über 70 Punkten und damit im fortgeschrittenen Bereich notiert. Auch Entspannungssignale aus dem Nahen Osten könnten für Gewinnmitnahmen sorgen, sodass ein Einstieg in Tranchen beziehungsweise auf niedrigeren Niveaus zu bevorzugen ist.

So günstig ist fast kein anderer Mitbewerber

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist Petrobras aktuell einer der am günstigsten bewerteten Mineralölkonzerne – das liegt vor allem daran, dass der brasilianische Staat die Mehrheit der stimmberechtigten Anteile hält und sich in der Vergangenheit stark in das Finanzgebaren des Unternehmens eingemischt hat (zum Beispiel zugunsten einer großzügigen Ausschüttungspolitik, um die Staatskasse zu füllen), was von ausländischen Investoren als negativ betrachtet wird.

Selbst um den „Brasilien-Malus“ bereinigt dürfte die Aktie trotz der Aufholjagd in den vergangenen Wochen noch erhebliches Aufwertungspotenzial bieten. Laut der Daten von SeekingAlpha liegt das für 2026 geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7,1. MarketScreener schätzt die Aktie mit einem KGVe von 5,2 sogar noch günstiger ein. Zum Vergleich: Der Branchendurchschnitt liegt angeführt von Schwergewichten wie Chevron (KGVe 2026: 25,5) und Exxon Mobil (KGVe: 20,9) bei 15,1.

Auch bei anderen Kennziffern handelt Petrobras mit signifikanten Abschlägen gegenüber den Konkurrenten. Beim Verhältnis aus Unternehmenswert und EBITDA (EV/EBTIDA) beträgt der Nachlass mit 4,1 rund 42 Prozent, während beim Kurs-Cashflow-Verhältnis mit 3,0 sogar ein Discount von fast 54 Prozent gegenüber dem Branchenmittel besteht. Gleichzeitig ist das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) mit 0,22 als äußerst attraktiv einzuschätzen. In der Fundamentalanalyse gelten bereits 1,0 oder weniger als günstig. Bei SeekingAlpha erhält die Aktie für ihre Bewertung die Schulnote 1, was auf erhebliches Kurspotenzial hindeutet.

Starker Kursanstieg setzt Wall Street unter Zugzwang

Unter Wall-Street-Expertinnen und -Experten fällt das Urteil zur Aktie gegenwärtig geteilt aus. Bei insgesamt 14 Einschätzungen stehen 7 Bewertungen mit „Kaufen“ oder „Übergewichten“ 7 Empfehlungen zum „Halten“ der Anteile gleichberechtigt gegenüber. Das ergibt im Mittel eine Empfehlung zum Übergewichten von Petrobras.

Als fairer Wert wird im Mittel 16,49 US-Dollar genannt, was um rund 11 Prozent unter dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag liegt und darauf hindeutet, dass die Aktie im Expertenurteil als leicht überbewertet gilt. Allerdings sind die Kursziele in den vergangenen Wochen nur moderat und längst noch nicht durch alle Research-Teams angepasst worden.

Das deutet darauf hin, dass der Analystenkonsens dem Marktwert noch hinterherhinkt und mit weiteren Kurszielanpassungen gerechnet werden muss, was der Aktie weiteren Rückenwind verleihen könnte. Das aktuell niedrigste Kursziel liegt bei 13 US-Dollar, während die zuversichtlichste Einschätzung den fairen Wert der Aktie bei 20 US-Dollar sieht.

Petrobras auf einen Blick

ISIN: US71654V4086

US71654V4086 Börsenwert: 114,89 Milliarden US-Dollar

114,89 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 8,3 Prozent

8,3 Prozent KGVe 2026: 7,1

7,1 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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