Mega-Deal mit Nebius und KI-Effizienz: So viel Kurspotenzial ist bei Meta drin!

Auslöser ist ein Reuters-Bericht, wonach der Facebook-Mutterkonzern breite Stellenstreichungen prüft. Ende 2025 beschäftigte Meta rund 79.000 Menschen. Ein Abbau um 20 Prozent entspräche damit ungefähr 16.000 Stellen und wäre der größte Einschnitt seit den "Jahren der Effizienz" 2022 und 2023, als insgesamt rund 21.000 Jobs gestrichen wurden. Bestätigt ist das Vorhaben bislang nicht. Meta sprach laut dem Report von Spekulationen.

Bis zu 16.000 Jobs könnten bei Social-Media-Gigant Meta wegfallen – und genau diese Größenordnung macht den Fall für Anleger so brisant. Denn die möglichen Kürzungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Konzern seine Ausgaben für künstliche Intelligenz kräftig hochfährt. Nach Einschätzung von Jefferies wäre das deshalb weit mehr als ein gewöhnliches Sparprogramm: Es wäre ein Hinweis darauf, dass KI bei Meta bereits messbare Produktivitätsgewinne liefert.

Für den Markt ist vor allem die dahinterliegende Botschaft entscheidend. Jefferies nennt einen solchen Schritt ein "eindeutiges Zeichen, dass KI funktioniert". Gemeint ist: Wenn Meta trotz wachsender Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur mit deutlich weniger Personal auskommt, könnte das als Signal für die gesamte Tech-Branche gewertet werden. Dann wäre künstliche Intelligenz nicht länger nur ein Wachstumsversprechen, sondern ein Instrument, das Kosten senkt und Margen stützt.

Für Aktionäre ist die Botschaft eindeutig: Jede Milliarde, die Meta an Betriebskosten einspart, schlägt mit rund 40 Cent auf den Jahresgewinn je Aktie durch. Werden 5 Milliarden Dollar herausgeschnitten, läge der Gewinn je Aktie laut einer Modellrechnung fast 7 Prozent über der bisherigen Prognose. Dazu kommt der konjunkturelle Kontext – Werbebudgets reagieren sensibel auf wirtschaftliche Unsicherheiten, und eine schlankere Kostenstruktur gibt dem Konzern mehr Puffer.

Wie außerdem am Montag bekannt wurde, plant CEO Mark Zuckerberg Investitionen von bis zu 27 Milliarden US-Dollar in Cloud-Kapazitäten des Rechenzentrumsbetreibers Nebius. Die Vereinbarung zählt zu den größten Einzelverträgen in der Geschichte des Unternehmens.

Nach Angaben von Nebius soll Meta ab Anfang 2027 Cloud-Services im Wert von rund 12 Milliarden US-Dollar beziehen. Darüber hinaus sicherte sich der Facebook-Konzern zusätzliche Kapazitäten im Volumen von bis zu 15 Milliarden US-Dollar, die Nebius für externe Kunden aufbauen will. Damit würde sich der Gesamtwert des Deals auf bis zu 27 Milliarden US-Dollar summieren.

Die Investmentbank Jefferies, die Meta als ihre bevorzugte Aktie im Internetsektor führt, sieht den fairen Wert der Aktie bei 1.000 Dollar – das entspräche gegenüber dem aktuellen Kurs von rund 614 US-Dollar einem Aufwärtspotenzial von gut 60 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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