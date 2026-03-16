BARCLAYS stuft NIKE INC auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nike auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 US-Dollar belassen. Nach ihrer jüngsten Hochstufung der Aktie habe sie einige Gespräche mit Investoren geführt, schrieb Adrienne Yih in einer am Montag vorliegenden Studie. Deren Feedback sei nach wie vor überwiegend negativ und geprägt von pessimistischen Einschätzungen hinsichtlich des US-Konsumklimas, des "Channel Stuffing" im Großhandel in Nordamerika, des Konflikts im Nahen Osten, eines dauerhaften Verlusts an Markenwert sowie der Unfähigkeit, das Geschäft in Großchina wieder anzukurbeln./rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 22:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 10:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 47,52EUR auf Tradegate (16. März 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Adrienne Yih

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 73

Kursziel alt: 73

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

