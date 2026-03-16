BARCLAYS stuft BAYER AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach Studienergebnissen zum Medikament Kerendia mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Neue Markteinführungen seien weiterhin auf Kurs, um die Einbußen bei den Kassenschlagern Xarelto sowie Eylea in diesem Geschäftsjahr weitgehend auszugleichen, schrieb Charles Pitman-King am Montag. Er verwies dabei neben Kerendia auch auf die Medikamente Beyonttra und Lynkuet. Ab 2027 sollten sie dann wieder ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich möglich machen. Dies unterstreiche die verbesserte Qualität des Medizinportfolios./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 09:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 09:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 09:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 09:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,71 % und einem Kurs von 40,25EUR auf Tradegate (16. März 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Charles Pitman-King
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 48
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Charles Pitman-King
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
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