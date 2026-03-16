Kakao unter Druck: Darum schlagen Bauern jetzt Alarm

Aufgrund der bisher guten Wetterbedingungen haben viele Blumen sowie kleine und mittelgroße Schoten ein gesundes Wachstum erlebt, wie Landwirte sagten. Zudem teilten sie mit, dass die Zwischenernte länger und größer ausfallen würde als im Vorjahr, wenn es bis zum Monatsende jede Woche regnen würde.Ein Bauer sagte: "Die Bäume tragen reichlich Früchte und gedeihen prächtig. Wir gehen davon aus, dass die Erntesaison lang sein wird."

Letzte Woche fielen in den meisten wichtigen Kakaoanbaugebieten der Elfenbeinküste unterdurchschnittliche Regenfälle, wie Bauern am Montag sagten. Dennoch reiche der Bodenfeuchtigkeitsgehalt aus, um die Zwischenernte von März bis August zu fördern, wie Reuters berichtet. Die Elfenbeinküste, weltweit größter Kakaoproduzent befindet sich in seiner Trockenzeit, die von Mitte November bis März dauert.

Auch aus der westlichen Region Soubré und der südlichen Region Divo wurden unterdurchschnittliche Niederschläge gemeldet. In der östlichen Region Abengourou fiel dagegen mehr Regen als üblich. Nach Angaben der Bauern werden die meisten Schoten, die derzeit an den Bäumen reifen, ab der ersten Aprilhälfte geerntet.

In der westlich-zentralen Region Daloa sowie in den zentralen Regionen Bongouanou und Yamoussoukro, wo ebenfalls zu wenig Regen fiel, sorgen sich die Bauern um die Zwischenernte. Belastend wirken dort vor allem die niedrigen Kakaopreise.

Nach Einschätzung der Landwirte schränkt das ihre Möglichkeiten ein, Pestizide zu kaufen und ausreichend Arbeitskräfte für die Bewirtschaftung ihrer Plantagen zu beschäftigen. Erst Anfang dieses Monats hatte die Elfenbeinküste den festen Erzeugerpreis für Kakao gesenkt, um den Absatz nach dem Rückgang der Weltmarktpreise zu beleben.

Ein weiterer Bauer sagte: "Bisher gibt es noch keine Abnehmer für unsere Bohnen. Das wird sich auf die Ernte der mittleren Ernte auswirken." Die durchschnittlichen Wochentemperaturen an der Elfenbeinküste lagen letzte Woche zwischen 28,6 und 33 Grad Celsius.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Kakao wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 2.392GBP auf ICE Futures Europe (13. März 2026, 17:44 Uhr) gehandelt.