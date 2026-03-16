Marc Friedrichs "Verrückte" Investment-Idee!
Ich reagiere auf das Video von Marc Friedrich "Bitcoin-Prognose 2026: Warum BTC trotz Crash über 100.000 Dollar steigen kann". Im zweiten Teil befasse ich mich mit STRC - ein Produkt von Microstrategy, was Herr Friedri
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