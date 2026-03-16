SanDisk Corporation - Aktie steigt kräftig - 16.03.2026

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei SanDisk Corporation einen Gewinn von +12,70 % verbuchen.

Die SanDisk Corporation Aktie konnte bisher um +7,31 % auf 713,96$ zulegen. Das sind +48,66 $ mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,94 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SanDisk Corporation Aktie. Nach einem Plus von +6,94 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 713,96$, mit einem Plus von +7,31 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um +27,67 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,70 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +12,70 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,41 % geändert.

SanDisk Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +27,67 % 1 Monat +12,70 % 3 Monate +12,70 % 1 Jahr +12,70 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,09 Mrd.USD € wert.

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.