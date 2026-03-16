Fluggäste müssen mit Einschränkungen rechnen

Verdi verhandelt derzeit mit der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) über mehr Geld für rund 2.000 Beschäftigte. Welche Auswirkungen der Ausstand auf den Flugbetrieb haben wird, ist noch offen. Im operativen Bereich wie der Sicherheitskontrolle oder der Gepäckabfertigung sind vor allem Dienstleister der FBB tätig. Diese werden nicht bestreikt. Gleichwohl müssen sich Fluggäste auf erhebliche Einschränkungen einstellen.

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik am Hauptstadtflughafen BER aufgerufen. Der Arbeitskampf sei eine "direkte Konsequenz der Verweigerungshaltung der Arbeitgeberseite, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen", teilte Verdi mit.

Die Gewerkschaft fordert von der FBB unter anderem 6 Prozent mehr, mindestens jedoch 250 Euro zusätzlich pro Monat je Gruppe beziehungsweise Stufe. Außerdem will sie einen zusätzlichen freien Tag für Gewerkschaftsmitglieder durchsetzen. Die Laufzeit soll 12 Monate betragen.

In der zweiten Runde in der vergangenen Woche hatte die Arbeitgeberseite ein erstes Angebot vorbereitet, das nach Darstellung der Gewerkschaft Entgelterhöhungen von jährlich rund 1 Prozent mit einer Laufzeit bis Ende 2028 vorsieht. "Das ist kein ernsthaftes Angebot, sondern eine Provokation am Verhandlungstisch", teilte Verhandlungsführer Holger Rößler mit.

Es ist der erste Warnstreik in der laufenden Tarifrunde. In den vorigen Wochen kam es bereits infolge von Arbeitskämpfen bei der Lufthansa zu Ausfällen. Betroffen davon waren Inlandsflüge von und nach Frankfurt und München./maa/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 7,75 auf Tradegate (16. März 2026, 15:13 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -2,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,23 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,36 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +2,70 %/+15,53 % bedeutet.



