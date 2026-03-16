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    Erholter Montagsauftakt - Aber keine Entspannung im Iran-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger starten mutiger nach Iran-Krieg wieder
    • Ölpreise schwächer Chipsektor geben Rückenwind
    • Indizes steigend nach Durchfahrt Straße Hormus
    Aktien New York - Erholter Montagsauftakt - Aber keine Entspannung im Iran-Krieg
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Verlusten wegen des Iran-Krieges starten die Anleger am Montag mutiger in den ersten Handelstag der neuen Woche. Etwas nachgebende Ölpreise und steigende Kurse im Chipsektor sorgten zu Wochenbeginn für etwas Rückenwind.

    Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel ein Prozent auf 47.044 Punkte zu und erholte sich damit von seinem Tief seit Ende November, das der Leitindex der Wall Street am Freitag erreicht hatte. Während der marktbreite S&P 500 um 1,1 Prozent auf 6.706 Zähler stieg, ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 am deutlichsten um 1,2 Prozent nach oben auf 24.676 Punkte.

    Wirkliche Entspannungssignale in dem Nahost-Konflikt gibt es zwar nicht, aber zumindest vage Hoffnung auf eine Wiederbefahrbarkeit der Straße von Hormus. Geschürt wurde diese von der Nachricht, dass es am Wochenende offensichtlich mehreren Tankern gelungen war, die für den Öl- und Gastransport wichtige Schifffahrtsroute zu passieren./tih/nas





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