LNG-Nachfrage steigt bis 2040 um bis zu 68%: Gasmarkt vor Boom?

Shell gab am Montag bekannt, dass die weltweite Nachfrage nach LNG bis 2040 voraussichtlich um 54 bis 68 Prozent steigen wird, wie MT Newswires berichtet. Shell geht davon aus, dass die Nachfrage nach LNG von 422 Millionen Tonnen pro Jahr (mtpa) im Jahr 2025 auf 650 mtpa bis 710 mtpa im Jahr 2040 steigen wird. "Ein Großteil des Wachstums der LNG-Nachfrage wird in Entwicklungsländern stattfinden, insbesondere in Asien, wo die Nutzung von Erdgas eine entscheidende Rolle bei der Senkung der Emissionen spielt", so Shell.

Der Konflikt im Nahen Osten habe zwar "zu starken Preisschwankungen geführt", das Unternehmen ist allerdings "langfristig weiterhin optimistisch in Bezug auf LNG".