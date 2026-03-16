Shell sieht riesigen LNG-Schub
LNG-Nachfrage steigt bis 2040 um bis zu 68%: Gasmarkt vor Boom?
Während der Gaspreis schwächelt, erwartet Shell bis 2040 einen massiven LNG-Boom. Das steckt dahinter.
Shell gab am Montag bekannt, dass die weltweite Nachfrage nach LNG bis 2040 voraussichtlich um 54 bis 68 Prozent steigen wird, wie MT Newswires berichtet. Shell geht davon aus, dass die Nachfrage nach LNG von 422 Millionen Tonnen pro Jahr (mtpa) im Jahr 2025 auf 650 mtpa bis 710 mtpa im Jahr 2040 steigen wird. "Ein Großteil des Wachstums der LNG-Nachfrage wird in Entwicklungsländern stattfinden, insbesondere in Asien, wo die Nutzung von Erdgas eine entscheidende Rolle bei der Senkung der Emissionen spielt", so Shell.
Der Konflikt im Nahen Osten habe zwar "zu starken Preisschwankungen geführt", das Unternehmen ist allerdings "langfristig weiterhin optimistisch in Bezug auf LNG".
Darüber hinaus gaben die Erdgaspreise am Montag nach, weil die langfristigen Prognosen ein mildes Märzende erwarten lassen, wie MT Newswires berichtet. Die Heiznachfrage dürfte dementsprechend mit dem Einsetzen des Frühlingswetters zurückgehen. Profitiert hat der Preis für Erdgas von den Lieferengpässen nach dem Beginn der Kampfhandlungen zwischen den USA und Israel und dem Iran kaum. . Katar, das 20 Prozent des weltweiten Erdgasbedarfs deckt, setzte seine Exporte aus, was die europäischen Preise in die Höhe trieb. Zudem verfügen US-Produzenten nur über begrenzte Kapazitäten für zusätzliche Lieferungen zu bereits vertraglich vereinbarten Mengen, wodurch die Nachfrage nach Erdgas weiter sinkt.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion