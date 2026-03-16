CEWE Stiftung: 17. Dividendensteigerung in Folge – Jetzt mehr erfahren!

CEWE Vorstand schlägt vor, die Dividende auf 3,00 Euro je Aktie anzuheben (Vorjahr 2024: 2,85 Euro) — es wäre die 17. Dividendenerhöhung in Folge.

Der Vorschlag beruht auf vorläufigen, nicht testierten Ergebnissen des Geschäftsjahrs 2025.

Gruppenumsatz 2025 vorläufig: 864,5 Mio. Euro (plus 3,8 % gegenüber 2024: 832,8 Mio. Euro).

Gruppen-EBIT 2025 vorläufig: 88,2 Mio. Euro (2024: 86,1 Mio. Euro).

Auszahlung vorbehaltlich Zustimmung des Aufsichtsrats am 23. März 2026 und der Aktionäre auf der Hauptversammlung am 3. Juni 2026; die vorgeschlagene Dividende entspricht auf Basis des Kurses von 99,70 Euro (16.03.2026) einer Dividendenrendite von rund 3,0 %.

Der testierte Jahresabschluss wird am 26. März 2026 in der Bilanzpresse- und Analystenkonferenz vorgestellt.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025, bei CEWE Stiftung ist am 26.03.2026.

Der Kurs von CEWE Stiftung lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 99,20EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.

5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 99,60EUR das entspricht einem Plus von +0,40 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.818,53PKT (+0,25 %).





