Börsen Start Update
Börsenstart USA - 16.03. - US Tech 100 stark +1,35 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 47.029,16 PKT und gewinnt bisher +1,11 %.
Top-Werte: Boeing +2,15 %, Goldman Sachs Group +1,77 %, Salesforce +1,66 %, NVIDIA +1,49 %, Nike (B) +1,03 %
Flop-Werte: 3M -1,69 %, Merck & Co -1,57 %, Verizon Communications -1,54 %, Walmart -1,35 %, Chevron Corporation -1,05 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.663,06 PKT und steigt um +1,35 %.
Top-Werte: Micron Technology +4,55 %, Seagate Technology Holdings +4,26 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,23 %, Intel +3,86 %, Marvell Technology +3,38 %
Flop-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) -3,45 %, T-Mobile US -3,05 %, Axon Enterprise -2,13 %, Thomson Reuters -1,91 %, AppLovin Registered (A) -1,61 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.706,13 PKT und steigt um +1,26 %.
Top-Werte: SanDisk Corporation +8,25 %, CIENA +5,80 %, Micron Technology +4,55 %, Norwegian Cruise Line +4,41 %, Dollar Tree +4,31 %
Flop-Werte: CF Industries Holdings -5,33 %, The Mosaic -4,90 %, Leidos Holdings -4,22 %, Gartner -3,75 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -3,45 %
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