Hochtief - Aktie steigt kräftig - 16.03.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Hochtief Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,61 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Hochtief Aktie. Nach einem Plus von +0,27 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 397,00€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Hochtief ist ein global führendes Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastrukturprojekte. Es bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen an und ist international stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vinci, ACS und Skanska. Hochtief punktet mit innovativen Bauverfahren und starker Präsenz in den USA und Australien.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Hochtief investiert war, konnte einen Gewinn von +11,76 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Hochtief Aktie damit um +0,99 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Hochtief auf +13,40 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,34 % geändert.

Hochtief Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,99 % 1 Monat +3,07 % 3 Monate +11,76 % 1 Jahr +112,97 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,79 Mrd.EUR € wert.

EQS-News: HOCHTIEF Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.04.2026 in Congress Center West, Messeplatz 1, 45131 Essen, …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bouygues, Skanska (B) und Co.

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,55 %. Skanska (B) notiert im Plus, mit +0,46 %. Vinci notiert im Plus, mit +1,28 %.

Hochtief Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.