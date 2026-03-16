Kenia besorgt wegen Landsleuten in Moskauer Ukraine-Krieg

MOSKAU (dpa-AFX) - Der kenianische Kabinettschef und Außenminister Musalia Mudavadi hat in Moskau seine Besorgnis wegen der Anwerbung von Kenianern für den russischen Krieg gegen die Ukraine geäußert. Das berichtete der russische Außenminister Sergej Lawrow nach dem Gespräch, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete.

Lawrow wiegelte bei dem Problem aber ab. "Alle Bürger Kenias wie anderer Staaten nehmen an der militärischen Spezialoperation freiwillig teil in voller Übereinstimmung mit den russischen Gesetzen", sagte er. Diese sähen auch eine vorzeitige Auflösung der Verträge vor.