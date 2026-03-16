DAX, Centrotherm Photovoltaics & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: K+S Aktiengesellschaft
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Centrotherm Photovoltaics
|+24,30 %
|Erneuerbare Energien
|🥈
|Esso Societe Anonyme Francaise
|+12,25 %
|Öl/Gas
|🥉
|Nebius Group Registered (A)
|+12,12 %
|Internet
|🟥
|10x Genomics Registered (A)
|-12,70 %
|Biotechnologie
|🟥
|SEALSQ
|-12,94 %
|Halbleiter
|🟥
|Iperionx
|-17,36 %
|Rohstoffe
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Antimony Resources
|Rohstoffe
|🥈
|Giant Mining
|Rohstoffe
|🥉
|NEL ASA
|Erneuerbare Energien
|EchoIQ
|Informationstechnologie
|K+S
|Chemie
|Sierra Madre Gold and Silver
|Rohstoffe
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|212
|-
|🥈
|Almonty Industries
|94
|Rohstoffe
|🥉
|Borussia Dortmund
|36
|Freizeit
|Newron Pharmaceuticals
|34
|Pharmaindustrie
|Silber
|30
|Rohstoffe
|Bitcoin
|27
|-
Centrotherm Photovoltaics
Wochenperformance: +39,25 %
Wochenperformance: +39,25 %
Platz 1
Esso Societe Anonyme Francaise
Wochenperformance: +35,37 %
Wochenperformance: +35,37 %
Platz 2
Nebius Group Registered (A)
Wochenperformance: +52,63 %
Wochenperformance: +52,63 %
Platz 3
10x Genomics Registered (A)
Wochenperformance: -17,37 %
Wochenperformance: -17,37 %
Platz 4
SEALSQ
Wochenperformance: -10,30 %
Wochenperformance: -10,30 %
Platz 5
Iperionx
Wochenperformance: -36,03 %
Wochenperformance: -36,03 %
Platz 6
Antimony Resources
Wochenperformance: +43,20 %
Wochenperformance: +43,20 %
Platz 7
Giant Mining
Wochenperformance: +12,42 %
Wochenperformance: +12,42 %
Platz 8
NEL ASA
Wochenperformance: +7,94 %
Wochenperformance: +7,94 %
Platz 9
EchoIQ
Wochenperformance: -0,50 %
Wochenperformance: -0,50 %
Platz 10
K+S
Wochenperformance: +24,22 %
Wochenperformance: +24,22 %
Platz 11
Sierra Madre Gold and Silver
Wochenperformance: -16,39 %
Wochenperformance: -16,39 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: +2,81 %
Wochenperformance: +2,81 %
Platz 13
Almonty Industries
Wochenperformance: +9,39 %
Wochenperformance: +9,39 %
Platz 14
Borussia Dortmund
Wochenperformance: +0,16 %
Wochenperformance: +0,16 %
Platz 15
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: -9,67 %
Wochenperformance: -9,67 %
Platz 16
Silber
Wochenperformance: -8,55 %
Wochenperformance: -8,55 %
Platz 17
Bitcoin
Wochenperformance: +12,95 %
Wochenperformance: +12,95 %
Platz 18
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