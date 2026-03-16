Cewe will Dividende leicht erhöhen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 99,60 auf Tradegate (16. März 2026, 15:56 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um +3,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,60 %.

Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 745,69 Mio..

CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +25,50 %/+39,44 % bedeutet.