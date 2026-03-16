Cewe will Dividende leicht erhöhen
OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe will seine Dividende erneut erhöhen. Mit 3,00 Euro je Aktie für das vergangene Geschäftsjahr betrage die vorgeschlagene Erhöhung 15 Cent, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Oldenburg mit. Es wäre die siebzehnte Erhöhung in Folge, hieß es von Cewe. Analysten hatten sich mit rund 3,08 Euro im Schnitt noch etwas mehr versprochen. Cewe hatte wie bereits mit vorläufigen Zahlen bekannt vergangenes Jahr den Umsatz um fast 4 Prozent auf 864,5 Millionen Euro gesteigert, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern zog von 86,1 auf 88,2 Millionen Euro. Am 26. März legt das Unternehmen detaillierte Zahlen vor./men/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie
Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 99,60 auf Tradegate (16. März 2026, 15:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um +3,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,60 %.
Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 745,69 Mio..
CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +25,50 %/+39,44 % bedeutet.
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Interessant, Ihr zwei!
Habe mal im Bekanntenkreis herumgefragt. Die meisten haben in derVergangenheit CEWE zur Erstellung von Fotobüchern genutzt, finden die App aber mittlerweile veraltet und umständlich. Die meisten steigen auf Apps von Wettbewerbern um. Die bieten nicht nur günstigere an, sondern vor allem leichter oder einfacher zu handhaben.