Nächster Coup
Nebius: Erst Nvidia, jetzt Meta – ein Geldregen von fast 30 Milliarden US-Dollar
Erst steigt Nvidia mit zwei Milliarden ein, kurz darauf sichert sich auch Meta Platforms gewaltige Rechenkapazitäten. Innerhalb weniger Tage sichert sich KI-Cloudanbieter Nebius Group fast 30 Milliarden US-Dollar.
- Nebius sichert Meta Zugriff auf Mrd Kapazitaetplus
- Dedizierte GPU Cluster ab 2027 mit grossem Volumen
- Ausbau bis 2030 auf fuenf Gigawatt Bedarfe geplant
- Report: Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Der KI-Boom beschert dem Cloudanbieter Nebius Group den nächsten spektakulären Auftrag. Die Facebook-Mutter Meta Platforms sichert sich langfristig Zugriff auf KI-Rechenleistung im Wert von bis zu 27 Milliarden US-Dollar.
Konkret sieht die Vereinbarung vor, dass Nebius ab Anfang 2027 dedizierte GPU-Cluster mit einem Gesamtvolumen von rund zwölf Milliarden Dollar bereitstellt. Die Infrastruktur basiert auf der neuen KI-Architektur von Nvidia – der Vera-Rubin-Plattform, die zu den leistungsfähigsten Systemen für KI-Training gehören soll.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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