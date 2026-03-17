Nebius: Erst Nvidia, jetzt Meta – ein Geldregen von fast 30 Milliarden US-Dollar

Das ist nur der erste Teil des Deals.

Meta erhält zusätzlich Zugriff auf weitere Rechenkapazitäten in künftigen Nebius-Clustern im Volumen von bis zu 15 Milliarden US-Dollar. Sollte Nebius diese Kapazitäten nicht an andere Kunden verkaufen, verpflichtet sich Meta, sie zu übernehmen. Damit könnte sich das Gesamtvolumen der Vereinbarung auf rund 27 Milliarden US-Dollar summieren.

Der Deal kommt zu einem Zeitpunkt, in dem der Wettbewerb um KI-Rechenleistung immer intensiver wird. Unternehmen wie Meta Platforms, Microsoft oder Alphabet investieren Milliarden, um ihre Modelle für generative KI zu trainieren und zu betreiben.

Genau hier positionieren sich sogenannte "Neoclouds" wie Nebius. Anders als klassische Hyperscaler konzentrieren sie sich ausschließlich auf den Aufbau hochspezialisierter KI-Rechenzentren. Die Nachfrage wächst rasant, denn moderne KI-Modelle benötigen gigantische Mengen an Grafikprozessoren und Strom.

Nebius plant daher einen massiven Ausbau seiner Infrastruktur. Bis zum Jahr 2030 will das Unternehmen Rechenzentren mit einem Strombedarf von insgesamt fünf Gigawatt betreiben. Das entspricht ungefähr der Leistung von vier bis fünf Atomkraftwerken.

Der Meta-Deal ist dabei nicht der einzige Paukenschlag. Erst vor wenigen Tagen kündigte Nvidia an, zwei Milliarden Dollar in Nebius zu investieren. Nvidia-Chef Jensen Huang bezeichnete das Unternehmen als wichtigen Baustein für die nächste Phase der KI-Entwicklung – die Ära autonomer KI-Agenten.

Auch Microsoft hat bereits Cloud-Kapazitäten im Milliardenwert bei Nebius gebucht. Damit entwickelt sich das Unternehmen zunehmend zu einem wichtigen Infrastrukturpartner für die größten KI-Player der Welt.

Für Anleger wird damit ein Trend immer klarer: Neben den bekannten Chip- und Softwarekonzernen entstehen im Hintergrund neue Gewinner des KI-Booms – Betreiber spezialisierter Rechenzentren.

Mein Tipp: Da geht noch mehr

Erst steigt Nvidia mit Milliarden ein, kurz darauf folgt ein Mega-Deal mit Meta. Der KI-Cloudanbieter Nebius etabliert sich immer stärker als zentraler Infrastrukturpartner für die nächste Generation künstlicher Intelligenz. Für Anleger bleibt das Unternehmen damit die Creme de la Creme unter den Betreibern von KI-Rechenzentren. An schwachen Tagen ist die Aktie durchaus eine Überlegung wert.