Mogotes gibt endgültige Genehmigung im Zusammenhang mit der Privatplatzierung von Anteilen bekannt

10.März 2026 – Toronto, Ontario / IRW-Press / Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE:OY4, OTCQB: MOGMF) („Mogotes“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-drill-program-next-to ... -) freut sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 5. Januar 2026, 6. Januar 2026 und 2. Februar 2026 die endgültige Genehmigung der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) für die nicht vermittelte Privatplatzierung des Unternehmens von 86.792.425 Einheiten (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,265 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 22.999.992,62 $ (das „Angebot“) erhalten hat. Im Zusammenhang mit der endgültigen Genehmigung des Angebots wurden Erlöse in Höhe von 5.327.347,205 $ an das Unternehmen freigegeben, die den Zeichnungserlösen aus dem Verkauf von 20.103.197 Einheiten entsprechen, die am 10. März 2026 aus dem Treuhandkonto (die „Treuhandeinheiten“) an CD Capital Fund IV L.P. („CD Capital“).

Gemäß den Bedingungen der Investorenvereinbarung mit CD Capital wurde Frau Carmel Daniele in den Vorstand des Unternehmens berufen. Carmel Daniele, Gründerin und CIO von CD Capital, ist eine Investorin mit einer starken Erfolgsbilanz in der Mineralienbranche. Sie hat vier Private-Equity-Fonds aufgelegt und dabei rund 1 Milliarde US-Dollar an langfristigem Kapital eingeworben, vorwiegend von führenden nordamerikanischen institutionellen Investoren, darunter Stiftungen, Fonds und Family Offices. CD Capital entwickelt weltweit Projekte im Bereich von Mineralien, die für die Datenrevolution und die Ökologisierung des Planeten von entscheidender Bedeutung sind, sowie von Düngemitteln, die für die Ernährung der Weltbevölkerung unerlässlich sind. CD Capital legt besonderen Wert auf die Zusammenarbeit mit Managementteams, die über eine starke Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Entwicklung von Projekten weltweit verfügen, darunter in Peru, Argentinien, Chile, Kanada, Finnland und Australien.