Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 16.03.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.03.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Commerzbank
Tagesperformance: +9,56 %
Tagesperformance: +9,56 %
Platz 1
Performance 1M: -7,91 %
Performance 1M: -7,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment zu Commerzbank. Bodenbildung durch UC-Angebot, weitere Offerten möglich; Verluste begrenzt, Kursbewegungen volatil. In Derivaten teils deutliche Gewinne (PJ097K +24%, PK3CLL +160%, SX3L4U +37%). Diskussion um 30%-Schwelle und potenzielles JPMorgan-Interesse. Insgesamt spekulativ, stark von Übernahme-Dynamik getrieben.
Bayer
Tagesperformance: +4,53 %
Tagesperformance: +4,53 %
Platz 2
Performance 1M: -15,99 %
Performance 1M: -15,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischt: Fundamentale Signale positiv (Goldman Sachs: Buy, Ziel 54€; UBS: Buy, Ziel 52€). Finerenon/Find-CKD als Treiber; Glyphosat-Probleme als beherrschbar. Technisch bleibt 35€-Unterstützung, 20-/50-Tage-Linien könnten Widerstände bilden. Kurs zuletzt ca. 38€; letzten 14 Tage ca. 35–39€ Schwankungen. Abwärtsrisiken bestehen bei Marktturbulenzen.
Siemens Energy
Tagesperformance: +4,15 %
Tagesperformance: +4,15 %
Platz 3
Performance 1M: -11,43 %
Performance 1M: -11,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Siemens Energy ist überwiegend bullisch. Fundamentale Treiber: Netzausbau, Energiewende, Wasserstoff, KI-Rechenzentren; Aktienrückkäufe bis 2 Mrd. €, STOXX Europe 50-Aufstieg; BoA-Upgrade auf 220 € stärkt das Momentum. Leichte Skepsis wegen hoher Bewertung. 14-Tage-Kursveränderung wird nicht explizit beziffert.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +3,94 %
Tagesperformance: +3,94 %
Platz 4
Performance 1M: -14,93 %
Performance 1M: -14,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Heidelberg Materials
Im wallstreetONLINE-Forum ist Heidelberg Materials gemischt und vorsichtig. Chart: Trendbruch, 172€-Unterstützung gefallen; jetzt 160€ als wichtige Marke; Bruch darunter zielt auf 145€. Fundamentalrisiken: Emissionshandel, steigende Energiepreise, Baukonjunktur. Insider-Kauf: Vorstand Aldach kaufte 100 Aktien zu 161,90€. 14-Tage-Entwicklung fehlt numerisch; insgesamt eher vorsichtig.
Vonovia
Tagesperformance: +3,32 %
Tagesperformance: +3,32 %
Platz 5
Performance 1M: -7,79 %
Performance 1M: -7,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
Wallstreetonline.de zeigt gemischtes Sentiment zu Vonovia. Kurs bewegt sich nah dem Widerstand 24,30–24,35 €, Verkaufsdruck vor Quartalszahlen wird diskutiert. JPMorgan belässt das Ziel bei 36 € (Overweight). Dividende ca. 1,22 €. Fundamentale Debatten fokussieren auf Effizienz, Ökosystem-Strategie und Mieterzufriedenheit; Risiko bleibt durch Zins- und Marktbedingungen.
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,84 %
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 6
Performance 1M: -14,78 %
Performance 1M: -14,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu Deutsche Bank überwiegend vorsichtig bis skeptisch. Kernpunkte: eine mögliche Kapitalerhöhung belastet die Bewertung; Sorgen um Private-Credits-Exposure und steigende Zinsen erhöhen das Ausfallrisiko (US-Kredite). Makro-Faktoren wie Iran-Konflikt und DAX-Verlauf belasten den Kurs. Einige sehen keine Kursbewegung durch das Forum; 26 Mrd. in den Büchern. 14-Tage-Kursentwicklung: numerisch nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,80 %
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 7
Performance 1M: -1,50 %
Performance 1M: -1,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall ist überwiegend bullisch. Treiber sind steigende Verteidigungsbudgets, wachsende Auftragslage (u.a. durch Nahost-Konflikt) und erhöhte Munitionsnachfrage. Analysten wie Berenberg erhöhen Prognosen und empfehlen Kaufen; Ziel ca. 2.100 EUR, Umsatz 2026 ~14–14,5 Mrd EUR. Chart-Details diskutieren Widerstände/Unterstützungen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage fehlt in den Beiträgen; Fundamentals/Technik deuten weiter nach oben.
Allianz
Tagesperformance: +2,15 %
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 8
Performance 1M: -3,79 %
Performance 1M: -3,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
Im wallstreetONLINE-Forum zur Allianz zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment. Steigende Zinsen gelten als langfristiger Gewinnhebel durch höher verzinste Papiere; Inflation wird teils positiv gesehen. Risiken bleiben: Kapitalmärkte, Schadenskosten und Ölpreis-Szenarien. Dividendenrendite im Total Return vs Kursverlauf wird diskutiert. Die konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht beziffert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Allianz eingestellt.
Beiersdorf
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 9
Performance 1M: -27,99 %
Performance 1M: -27,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Beiersdorf
Beiersdorf-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv: starke Fundamentaldaten (makellose Bilanz, hohe Profitabilität, Gewinnsteigerung, Aktienrückkäufe) und Tochaufwärtsmomentum. Kurs durchbrochen 80–82; Boden um 75–76 erwartet. Dividende bleibt niedrig als Kritikpunkt. BBG-Investorenkäufe (~20 Mio.) unterstützen die Aufwärtsaussicht. Bewertung ca. 14–18x 2025 Earnings.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Beiersdorf eingestellt.
Airbus
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 10
Performance 1M: -13,36 %
Performance 1M: -13,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Airbus
Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Airbus-Sentiment ist überwiegend negativ; weitere Abwärtsbewegungen werden erwartet (Kurs unter 160 €, Boden um 0€ als Extrem-These). Von ca. 20% Verlust in einem Monat ist die Rede. Einige hoffen auf Bodenbildung, andere rechnen mit weiterem 5–10% Abverkauf. Fundamentals/Orderbücher teils positiv, doch Abverkauf dominiert. Kaufempfehlungen werden erwähnt. Keine konkrete 14-Tage-Kurszahl.
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 11
Performance 1M: +12,53 %
Performance 1M: +12,53 %
GEA Group
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 12
Performance 1M: -2,80 %
Performance 1M: -2,80 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 43,55%
|PUT: 56,45%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -12,90 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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