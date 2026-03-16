Aktien mit extremer Performance im DAX am 16.03.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu Deutsche Bank überwiegend vorsichtig bis skeptisch. Kernpunkte: eine mögliche Kapitalerhöhung belastet die Bewertung; Sorgen um Private-Credits-Exposure und steigende Zinsen erhöhen das Ausfallrisiko (US-Kredite). Makro-Faktoren wie Iran-Konflikt und DAX-Verlauf belasten den Kurs. Einige sehen keine Kursbewegung durch das Forum; 26 Mrd. in den Büchern. 14-Tage-Kursentwicklung: numerisch nicht angegeben.