Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 16.03.2026

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Auf wallstreetONLINE zeigen sich gemischte Signale: Tech?nisch dominiert Abwärtstrend, Kurs um ca. 4 €, eine Erholung auf 8 € wird als rein spekulativ gesehen. Ad-hoc-News lösen nur geringe Rebounds von ca. +0,14% aus. Fundamentale Hoffnungen liegen in potenziellen B2B/US-Pharma-Deals (bis zu 500 Mio USD); Führungs- und Newsflow-Sorgen belasten das Vertrauen. In den letzten 14 Tagen klarer Abwärtsdruck.