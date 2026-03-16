Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 16.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.03.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
HENSOLDT
Tagesperformance: +5,87 %
Tagesperformance: +5,87 %
Platz 1
Performance 1M: -3,05 %
Performance 1M: -3,05 %
AIXTRON
Tagesperformance: +4,79 %
Tagesperformance: +4,79 %
Platz 2
Performance 1M: +44,75 %
Performance 1M: +44,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Aixtron gemischt. Katalysatoren: Nvidia-Faktor und Jefferies-Szenarien (Basis 36,50 €, Upside 42,30 €, Downside 13,80 €); Indexaufnahme in den Euro Stoxx 600 am 23.3. könnte Impulse geben; KI-Prognosen sprechen von Verkäufen 1–2 Tage vor dem Termin. Fonds-Käufe von 30–60 Mio Aktien werden diskutiert, Umsätze bislang gering. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht konkret genannt.
1&1
Tagesperformance: +3,19 %
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 3
Performance 1M: -6,14 %
Performance 1M: -6,14 %
IONOS Group
Tagesperformance: -3,10 %
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 4
Performance 1M: -0,22 %
Performance 1M: -0,22 %
TeamViewer
Tagesperformance: -2,69 %
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 5
Performance 1M: -10,58 %
Performance 1M: -10,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes, sachliches Sentiment zu TeamViewer. Technisch orientierte Diskussionen zu Kursbewegungen um 4,40–4,90 EUR; in den letzten 14 Tagen ca. +10% im Uptrend. Fundamentale/technische Aspekte: Sight Machine-Investition, KI-Risiken; Barclays senkte das Kursziel auf 5 EUR (Equal Weight). Kurzfristig Bodenbildung um 4,50 EUR und spekulative Aufwärtsbewegungen.
Evotec
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 6
Performance 1M: -32,12 %
Performance 1M: -32,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Auf wallstreetONLINE zeigen sich gemischte Signale: Tech?nisch dominiert Abwärtstrend, Kurs um ca. 4 €, eine Erholung auf 8 € wird als rein spekulativ gesehen. Ad-hoc-News lösen nur geringe Rebounds von ca. +0,14% aus. Fundamentale Hoffnungen liegen in potenziellen B2B/US-Pharma-Deals (bis zu 500 Mio USD); Führungs- und Newsflow-Sorgen belasten das Vertrauen. In den letzten 14 Tagen klarer Abwärtsdruck.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
ATOSS Software
Tagesperformance: -2,38 %
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 7
Performance 1M: -7,44 %
Performance 1M: -7,44 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +2,22 %
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 8
Performance 1M: +26,81 %
Performance 1M: +26,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Im wallstreetONLINE-Forum zu SUESS MicroTec zeigt sich ein gemischtes Sentiment: Lichtblick bei ca. 27,50 €, Übernahme‑Spekulationen (Interessenten, Due Diligence) bleiben präsent. Technisch/fundamental wird eine BESI‑SUSS‑End-to-End‑Packaging‑Strategie als sinnvoll gesehen; das könnte eine europäische Alternative zu US‑Anbietern schaffen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: volatil, mit Gewinnmitnahmen/Stop‑Loss-Diskussion.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.
Jenoptik
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 9
Performance 1M: -4,40 %
Performance 1M: -4,40 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte