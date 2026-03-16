Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 16.03.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.03.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Bayer
Tagesperformance: +4,62 %
Tagesperformance: +4,62 %
Platz 1
Performance 1M: -15,99 %
Performance 1M: -15,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischt: Fundamentale Signale positiv (Goldman Sachs: Buy, Ziel 54€; UBS: Buy, Ziel 52€). Finerenon/Find-CKD als Treiber; Glyphosat-Probleme als beherrschbar. Technisch bleibt 35€-Unterstützung, 20-/50-Tage-Linien könnten Widerstände bilden. Kurs zuletzt ca. 38€; letzten 14 Tage ca. 35–39€ Schwankungen. Abwärtsrisiken bestehen bei Marktturbulenzen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,40 %
Tagesperformance: +3,40 %
Platz 2
Performance 1M: -11,43 %
Performance 1M: -11,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Siemens Energy ist überwiegend bullisch. Fundamentale Treiber: Netzausbau, Energiewende, Wasserstoff, KI-Rechenzentren; Aktienrückkäufe bis 2 Mrd. €, STOXX Europe 50-Aufstieg; BoA-Upgrade auf 220 € stärkt das Momentum. Leichte Skepsis wegen hoher Bewertung. 14-Tage-Kursveränderung wird nicht explizit beziffert.
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,55 %
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 3
Performance 1M: -1,50 %
Performance 1M: -1,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall ist überwiegend bullisch. Treiber sind steigende Verteidigungsbudgets, wachsende Auftragslage (u.a. durch Nahost-Konflikt) und erhöhte Munitionsnachfrage. Analysten wie Berenberg erhöhen Prognosen und empfehlen Kaufen; Ziel ca. 2.100 EUR, Umsatz 2026 ~14–14,5 Mrd EUR. Chart-Details diskutieren Widerstände/Unterstützungen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage fehlt in den Beiträgen; Fundamentals/Technik deuten weiter nach oben.
ASML Holding
Tagesperformance: +2,55 %
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 4
Performance 1M: -0,25 %
Performance 1M: -0,25 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 5
Performance 1M: -14,78 %
Performance 1M: -14,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu Deutsche Bank überwiegend vorsichtig bis skeptisch. Kernpunkte: eine mögliche Kapitalerhöhung belastet die Bewertung; Sorgen um Private-Credits-Exposure und steigende Zinsen erhöhen das Ausfallrisiko (US-Kredite). Makro-Faktoren wie Iran-Konflikt und DAX-Verlauf belasten den Kurs. Einige sehen keine Kursbewegung durch das Forum; 26 Mrd. in den Büchern. 14-Tage-Kursentwicklung: numerisch nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
ENI
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 6
Performance 1M: +24,20 %
Performance 1M: +24,20 %
BBVA
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 7
Performance 1M: -6,52 %
Performance 1M: -6,52 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 8
Performance 1M: +12,53 %
Performance 1M: +12,53 %
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