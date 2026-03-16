Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 16.03.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer

WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischt: Fundamentale Signale positiv (Goldman Sachs: Buy, Ziel 54€; UBS: Buy, Ziel 52€). Finerenon/Find-CKD als Treiber; Glyphosat-Probleme als beherrschbar. Technisch bleibt 35€-Unterstützung, 20-/50-Tage-Linien könnten Widerstände bilden. Kurs zuletzt ca. 38€; letzten 14 Tage ca. 35–39€ Schwankungen. Abwärtsrisiken bestehen bei Marktturbulenzen.