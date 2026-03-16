K+S Aktie leidet unter Verkäufen - 16.03.2026

Die K+S Aktie notiert aktuell bei 17,245€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,14 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,935 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,25 %, geht es heute bei der K+S Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

K+S ist ein führender Anbieter von Kali- und Magnesiumprodukten, mit starker Marktstellung in Europa und Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind Nutrien, Mosaic und Uralkali. K+S punktet mit einer breiten Produktpalette und nachhaltigen Produktionsmethoden.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von K+S in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +53,41 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die K+S Aktie damit um +21,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,15 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +46,49 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,30 % geändert.

K+S Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +21,42 % 1 Monat +25,15 % 3 Monate +53,41 % 1 Jahr +38,49 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur K+S Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von K+S: Shortseller-Covering treibt nach Auflösen der roten Laterne; Peers im Fokus, MOS/NUT zeigen Divergenzen. Die Bewertung wirkt gemischt: Analystenziele oft unter dem aktuellen Kurs. Fundamentale Treiber: Krieg beeinflusst Düngerpreise, Kostenstrukturen und Logistik; Prognosen reichen von 10–12 € bis 20+ €.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber K+S eingestellt.

Informationen zur K+S Aktie

Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,09 Mrd.EUR € wert.

Die Aktien von K+S haben ihre Verluste vom Montagmorgen nach einem skeptischen Kommentar der Scotiabank zu Düngemittel-Aktien bis zum Nachmittag ausgeweitet. Mit einem Minus von knapp 6 Prozent auf 17,17 Euro sind die Gewinne vom vergangenen …

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von K+S

The Mosaic, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,62 %. Nutrien notiert im Minus, mit -5,84 %.

K+S Aktie jetzt kaufen?

Ob die K+S Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur K+S Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.