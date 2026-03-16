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    K+S Aktie leidet unter Verkäufen - 16.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die K+S Aktie bisher Verluste von -5,14 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der K+S Aktie.

    Besonders beachtet! - K+S Aktie leidet unter Verkäufen - 16.03.2026
    Foto: K+S Aktiengesellschaft

    K+S ist ein führender Anbieter von Kali- und Magnesiumprodukten, mit starker Marktstellung in Europa und Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind Nutrien, Mosaic und Uralkali. K+S punktet mit einer breiten Produktpalette und nachhaltigen Produktionsmethoden.

    K+S aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 16.03.2026

    Die K+S Aktie notiert aktuell bei 17,245 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,14 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,935  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,25 %, geht es heute bei der K+S Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von K+S in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +53,41 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die K+S Aktie damit um +21,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,15 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +46,49 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,30 % geändert.

    K+S Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +21,42 %
    1 Monat +25,15 %
    3 Monate +53,41 %
    1 Jahr +38,49 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur K+S Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von K+S: Shortseller-Covering treibt nach Auflösen der roten Laterne; Peers im Fokus, MOS/NUT zeigen Divergenzen. Die Bewertung wirkt gemischt: Analystenziele oft unter dem aktuellen Kurs. Fundamentale Treiber: Krieg beeinflusst Düngerpreise, Kostenstrukturen und Logistik; Prognosen reichen von 10–12 € bis 20+ €.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber K+S eingestellt.

    Zur K+S Diskussion

    Informationen zur K+S Aktie

    Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,09 Mrd.EUR € wert.

    K+S und Konkurrenz geben Rallygewinne ab - Scotiabank skeptisch


    Die Aktien von K+S haben ihre Verluste vom Montagmorgen nach einem skeptischen Kommentar der Scotiabank zu Düngemittel-Aktien bis zum Nachmittag ausgeweitet. Mit einem Minus von knapp 6 Prozent auf 17,17 Euro sind die Gewinne vom vergangenen …

    DAX, Centrotherm Photovoltaics & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag


    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

    Börsen Update Europa - 16.03. - FTSE Athex 20 stark +1,35 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von K+S

    The Mosaic, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,62 %. Nutrien notiert im Minus, mit -5,84 %.

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    Ob die K+S Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur K+S Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    K+S

    -5,49 %
    +24,22 %
    +24,30 %
    +52,58 %
    +38,87 %
    -12,77 %
    +108,30 %
    -11,59 %
    +933,59 %
    ISIN:DE000KSAG888WKN:KSAG88



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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