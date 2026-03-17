"Angst-Renditen" bieten perfekte Einstiegschance, sagen Experten

Der Auslöser der aktuellen Turbulenzen ist die Ölpreis -Explosion: Rohöl der Sorte Brent wird aktuell bei rund 102 US-Dollar pro Barrel gehandelt – nahe dem höchsten Niveau seit der Ukraine-Invasion 2022. Die Angriffe der USA und Israels auf iranische Exportzentren wie die Insel Kharg haben die Sorge vor einer Angebotsverknappung befeuert.

Die US-Staatsanleihen haben sämtliche Kursgewinne des bisherigen Jahres ausradiert, nachdem der Bloomberg-Index für US-Treasuries allein in diesem Monat um 1,7 Prozent eingebrochen ist. Gleichzeitig sind die Renditen der zehnjährigen Papiere in Folge der Kampfhandlungen im Nahen Osten auf den höchsten Stand in diesem Jahr gestiegen. Was als geopolitische Krise begann, hat sich zu einem handfesten Stresstest für den Anleihenmarkt entwickelt. Doch für kühle Rechner ist genau dies das Signal, auf das sie gewartet haben.

Für den Bondmarkt ist das Gift. Höhere Energiekosten treiben die Inflation (aktuell bei 2,4 Prozent, mit Prognosen bis zu 4 Prozent), was die US-Notenbank Fed dazu zwingen könnte, die Zinsen länger hoch zu halten als bislang erwartet. Die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen US-Staatsanleihe ist am Freitag auf bis zu 4,29 Prozent emporgeschossen und hat seit Monatsbeginn trotz dem heutigen leichten Rückgang bereits um über 30 Basispunkte zugelegt.

Das stellt die perfekte Einstiegschance dar, sagen Experten wie Matt Wrzesniewsky, Fixed-Income-Chef von Vanguard. Weltweit parken Anleger noch immer die astronomische Summe von 7,8 Billionen US-Dollar in Cash-Fonds und Geldmarktkonten. Dieses Kapital wartet an der Seitenlinie auf den perfekten Moment für die Rückkehr in den Markt. Wrzesniewsky warnt davor, zu lange auf Cash zu setzen. "Cash wird langfristig gegenüber festverzinslichen Wertpapieren schlechter abschneiden", erklärte er gegenüber dem Finanz-Newsletter The Daily Upside. Der aktuelle Renditeanstieg biete die Gelegenheit, sich Zinsen zu sichern, die deutlich über der erwarteten langfristigen Inflation liegen. Hinzu kämen die bislang stabilen Konjunkturaussichten in den USA, gestützt durch einen erwarteten Anstieg der Investitionsausgaben im Rahmen des "One Big Beautiful Bill Act" sowie anhaltende Konsumausgaben.

Was Experten jetzt empfehlen

Trotz der "Stagflations-Angst" – also stagnierendes Wachstum bei gleichzeitig hoher Inflation – sehen Analysten von Morgan Stanley und BlackRock die aktuellen Kurseinbrüche als strategische Kaufgelegenheit.

- Laufzeiten verlängern: Wer jetzt "weiter hinaus auf die Zinskurve geht" (also auf längere Laufzeiten setzt), sichert sich das aktuelle Hoch. Vanguard und BlackRock bezeichnen diese Renditen als "ungewöhnlich attraktiv".

- Qualität vor Risiko: Da die Risikoaufschläge von Top-Unternehmensanleihen gegenüber Treasuries mit 70 bis 90 Basispunkten sehr eng sind, raten Experten dazu, eher auf hochwertige Staatsanleihen zu setzen. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei hier derzeit am besten.

- Volatilität aussitzen: Bob Savage von BNY betont, dass die Unsicherheit anhalten wird, bis eine Stabilisierung im Iran-Konflikt absehbar ist. Kurzfristige Schwankungen sollten daher nicht als Verkaufssignal, sondern als Nachkaufchance verstanden werden.

Diese ETFs könnten jetzt in den Fokus geraten:

Hier sind sechs ETFs, die es deutschen Anlegern ermöglichen, die im Bericht beschriebene Strategie, also längere Laufzeiten zu bevorzugen, umzusetzen. Diese Auswahl deckt verschiedene Risikoprofile ab – von konservativ bis offensiv:

1. iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS (ISIN: IE00B1FZS798)

- Fokus: Mittleres Laufzeitsegment (7–10 Jahre).

- Besonderheit: Der Standard-ETF in diesem Bereich mit sehr hoher Liquidität.

- Rendite (YTM)*: ca. 4,15 %.

2. Vanguard US Treasury 7-10 Year UCITS (ISIN: IE000UXDT343)

- Fokus: Mittleres Laufzeitsegment (7–10 Jahre).

- Besonderheit: Mit einer Kostenquote (TER) von nur 0,05 % extrem kosteneffizient.

- Rendite (YTM)*: ca. 4,12 %.

3. iShares $ Treasury Bond 20+yr (ISIN: IE00BSKRJZ44)

- Fokus: Langfristige Laufzeiten (20+ Jahre).

- Besonderheit: Maximale Duration; profitiert am stärksten von potenziell fallenden Marktzinsen.

- Rendite (YTM)*: ca. 4,55 %.

4. Invesco US Treasury Bond 10+ Year (ISIN: IE000GE4QIR1)

- Fokus: Langfristige Laufzeiten (10+ Jahre).

- Besonderheit: Bündelt lange Laufzeiten, oft mit etwas höherer Rendite als reine 20-Jahres-Fonds.

- Rendite (YTM)*: ca. 4,60 %.

5. iShares $ Treasury Bond 7-10yr EUR Hedged (ISIN: IE00BGPP6697)

- Fokus: Mittleres Laufzeitsegment (7–10 Jahre).

- Besonderheit: Währungsgesichert; schützt vor Verlusten durch einen schwächeren Dollar.

- Rendite (YTM)*: ca. 3,10 % (da die Absicherung ca. 1 % Rendite kostet).

6. Vanguard USD Treasury Bond (ISIN: IE00BZ163M45)

- Fokus: Gesamter Markt (0–10+ Jahre).

- Besonderheit: Breit gestreut über alle Laufzeiten; ist weniger schwankungsanfällig als reine Langläufer.

- Rendite (YTM)*: ca. 4,05 %.

* Die Renditen (Yield to Maturity) sind Momentaufnahmen vom 16.03.2026 und können sich täglich ändern. Investitionen in Anleihen-ETFs unterliegen Zinsänderungs- und Währungsrisiken (außer bei Hedging).

Der Anleihenmarkt 2026 ist kein Ort für schwache Nerven. Doch während die Welt auf die Öltanks starrt, bietet der "Ausverkauf" bei Bonds eine seltene Gelegenheit, das Fundament für die Portfoliorenditen der nächsten Jahre zu legen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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