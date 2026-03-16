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    Atlas Air wird zur Großkundin für neuen Airbus-Frachtjet

    Atlas Air wird zur Großkundin für neuen Airbus-Frachtjet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat den bisher größten Auftrag für seinen neuen Frachtjet A350F erhalten. Atlas Air Worldwide , der Mutterkonzern der Frachtfluggesellschaft Atlas Air aus den USA, habe 20 Maschinen des Typs bestellt, teilte der Dax-Konzern am Montag in Toulouse mit. Mit der Frachtversion des Passagierjets A350 will Airbus die Vorherrschaft des US-Flugzeugbauers Boeing bei den großen Frachtflugzeugen brechen. Die A350F soll im Jahr 2027 in den Liniendienst gehen./stw/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 186,9 auf Tradegate (16. März 2026, 16:58 Uhr) gehandelt.

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -1,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 134,61 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 234,00EUR was eine Bandbreite von +14,45 %/+37,34 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursverluste der Airbus-Aktie (rund 20% binnen eines Monats), spekulative Prognosen auf weitere Rückgänge (u. a. unter 160 EUR, kurzfristig −5–10%), Debatten über mögliche Bodenbildung, Vergleiche zum Gesamtmarkt, Gegenmeinungen zur Kaufchance wegen voller Auftragsbücher und Verweis auf eine Deutsche-Bank-Kaufempfehlung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Airbus eingestellt.

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    dpa-AFX
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