Atlas Air wird zur Großkundin für neuen Airbus-Frachtjet

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 186,9 auf Tradegate (16. März 2026, 16:58 Uhr) gehandelt.

TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat den bisher größten Auftrag für seinen neuen Frachtjet A350F erhalten. Atlas Air Worldwide , der Mutterkonzern der Frachtfluggesellschaft Atlas Air aus den USA, habe 20 Maschinen des Typs bestellt, teilte der Dax-Konzern am Montag in Toulouse mit. Mit der Frachtversion des Passagierjets A350 will Airbus die Vorherrschaft des US-Flugzeugbauers Boeing bei den großen Frachtflugzeugen brechen. Die A350F soll im Jahr 2027 in den Liniendienst gehen./stw/men

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -1,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 134,61 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 234,00EUR was eine Bandbreite von +14,45 %/+37,34 % bedeutet.



