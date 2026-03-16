    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    AKTIE IM FOKUS

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Meta begehrt - Pläne zum Jobabbau richten Blick auf KI-Effizienz

    Für Sie zusammengefasst
    • Meta plant Entlassungswelle Aktien erholen sichneu
    • Jede Fuenfte Stelle abgebaut um Kosten fuer KIplan
    • Meta will 27 Milliarden in KI Infrastruktur aufbaus
    AKTIE IM FOKUS - Meta begehrt - Pläne zum Jobabbau richten Blick auf KI-Effizienz
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine offenbar geplante Entlassungswelle bei Meta hat am Montag die Aktie des Technologie-Giganten auf Erholungskurs geschickt. Sie stiegen um bis zu 3,4 Prozent. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuvor unter Berufung auf Kreise berichtet, dass jede Fünfte Stelle abgebaut werden solle - oder sogar noch mehr. Zuletzt legte die Aktie um 2,5 Prozent auf 628,97 US-Dollar zu. Den Aktien gelang damit eine fortgesetzte Erholung vom Tief seit dem 21. Januar, auf dem die Titel des Social-Media-Riesen am Freitag angekommen waren.

    "Der Markt begrüßt einmal mehr die Chance, dass der Fokus auf Effizienz gerichtet wird", kommentierte zu Wochenbeginn Marktbeobachter Matt Britzman vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Laut Brent Thill vom Analysehaus Jefferies, der Meta nicht nur mit "Buy" bewertet, sondern als "Top Pick" sieht, verstärkt der Bericht zum Arbeitsplatzabbau den Eindruck, dass mit Künstlicher Intelligenz (KI) umfangreiche Produktivitätssteigerungen möglich sind - und massive Investitionen in diese Technologien abgefedert werden können.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Short
    674,83€
    Basispreis
    4,53
    Ask
    × 12,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    575,53€
    Basispreis
    4,60
    Ask
    × 11,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Schlussfolgerung daraus lautet Thill zufolge, dass sich nicht nur die Margen von Meta verbessern, sondern dass diese Nachricht auch den gesamten Technologie- und Softwaresektor beeinflussen dürfte. "Investoren dürften den Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzahl, Wachstum und Profitabilität neu bewerten."

    Ziel der Entlassungen soll laut dem Reuters-Bericht sein, die geplanten Massen-Investitionen in die Infrastruktur für KI zu kompensieren. Ende Januar hatte das Unternehmen angekündigt, die Ausgaben für KI-Infrastruktur drastisch hochzufahren. Unternehmenschef Mark Zuckerberg hatte damals im Wettkampf mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI oder Google große Ambitionen signalisiert. Die Reaktion der Anleger war aber nur kurz positiv: Vom ersten Sprung auf ein Hoch seit Ende Oktober kamen die Aktien seit Ende Januar deutlich zurück.

    Als ein nächster Schritt in Sachen KI-Investitionen wurde an diesem Montag bekannt, dass Meta über einen Zeitraum von fünf Jahren bis zu 27 Milliarden US-Dollar ausgeben will, um sich KI-Infrastruktur des niederländischen Cloud-Spezialisten Nebius Group zu sichern. Dessen in New York gelistete Anteilsscheine sprangen daraufhin zuletzt um 13 Prozent nach oben. Die Citigroup nahm die Nebius-Aktie außerdem mit einer Kaufempfehlung in ihre Bewertung auf./tih/ck/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

    Die Nebius Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,13 % und einem Kurs von 112 auf Tradegate (16. März 2026, 17:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nebius Group Registered (A) Aktie um +52,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +39,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nebius Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 37,20 Mrd..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Meta Platforms (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Meta begehrt - Pläne zum Jobabbau richten Blick auf KI-Effizienz Eine offenbar geplante Entlassungswelle bei Meta hat am Montag die Aktie des Technologie-Giganten auf Erholungskurs geschickt. Sie stiegen um bis zu 3,4 Prozent. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuvor unter Berufung auf Kreise berichtet, dass …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     