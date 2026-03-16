Masterflex - Aufwärtspotenzial

Mit der Bewertung von Nebenwerten am deutschen Aktienmarkt bleibt es so eine Sache: da ist zum Beispiel Masterflex, ein Hersteller von Spezialschläuchen für die Industrie, für den Fahrzeug- und Flugzeugbau sowie für den medizinischen Bereich. An der Börse wird das Unternehmen aus Gelsenkirchen aktuell mit 132,3 Millionen Euro. Weiterlesen