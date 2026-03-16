Plusvisionen-Analyse
Masterflex - Aufwärtspotenzial
In Bezug auf die Ergebnisentwicklung ist der Börsenwert nicht gerade ambitioniert, immerhin konnte Masterflex einen Rekordgewinn erzielen.
Mit der Bewertung von Nebenwerten am deutschen Aktienmarkt bleibt es so eine Sache: da ist zum Beispiel Masterflex, ein Hersteller von Spezialschläuchen für die Industrie, für den Fahrzeug- und Flugzeugbau sowie für den medizinischen Bereich. An der Börse wird das Unternehmen aus Gelsenkirchen aktuell mit 132,3 Millionen Euro. Weiterlesen
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