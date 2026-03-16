Verbio Aktie - wunderbarer Aufwärtstrend - wie lange noch?

Bei der Verbio-Aktie hat sich seit Herbst 2025 ein beeindruckender Aufwärtstrend entwickelt. Das Papier des Bio-Sprit-Produzenten scheint auch willens diesen fortsetzen zu wollen. Erst jüngst wurden die charttechnischen Widerstandsmarken bei rund 23 und rund 32 Euro überwunden und die Aufwärtsdynamik hat sich noch einmal beschleunigt. Wie es weitergeht. Weiterlesen