Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 16.03.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.979,12USD pro Feinunze und notiert damit -0,79 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 79,88USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,93 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 103,20USD und verzeichnet ein Minus von -4,53 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 95,41USD und verzeichnet ein Minus von -6,64 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.597,00 USD +3,53 % Platin 2.101,50 USD +3,65 % Kupfer London Rolling 12.834,27 USD +0,77 % Aluminium 3.412,95 PKT -1,16 % Erdgas 3,031 USD -3,30 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -6,64 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 16.03.26, 17:29 Uhr.