Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 16.03.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.979,12USD pro Feinunze und notiert damit -0,79 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 79,88USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,93 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 103,20USD und verzeichnet ein Minus von -4,53 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 95,41USD und verzeichnet ein Minus von -6,64 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.597,00USD
|+3,53 %
|Platin
|2.101,50USD
|+3,65 %
|Kupfer London Rolling
|12.834,27USD
|+0,77 %
|Aluminium
|3.412,95PKT
|-1,16 %
|Erdgas
|3,031USD
|-3,30 %
Rohstoff des Tages: Öl (WTI)
Mit einem Tages-Minus von -6,64 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 16.03.26, 17:29 Uhr.