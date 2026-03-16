Chef-Nachfolge von Sahin und Türeci - Biontech schaut gen USA
MAINZ (dpa-AFX) - Nach dem angekündigten Abschied der Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci schaut Biontech bei der Suche nach einer neuen Unternehmensführung schwerpunktmäßig über den Atlantik. Die Suche laufe international, fokussiere sich jedoch auf die Vereinigten Staaten, teilte das Biotechnologie-Unternehmen in Mainz mit. Die Stellen werden Biontech zufolge auch künftig am Firmensitz in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt sein. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.
Sahin und Türeci wollen sich wieder mehr der Forschung widmen
In der vergangenen Woche hatten Sahin und Türeci überraschend bekanntgegeben, Biontech verlassen und eine neue Firma gründen zu wollen. Die Eheleute werden demnach spätestens Ende 2026 ausscheiden. In dem neuen Unternehmen möchten sich die beiden Mediziner der Entwicklung der nächsten Generation von Medikamenten auf mRNA-Basis widmen. Anteilseigner von Biontech werden sie aber bleiben.
Sahin und Türeci hatten Biontech 2008 gegründet. In der Corona-Pandemie wurde das Unternehmen weltbekannt, weil es gemeinsam mit dem US-Partner Pfizer die erste Marktzulassung für einen Impfstoff gegen Covid-19 bekam. Dieser spülte in der Folge Milliardengewinne in die Kassen der Mainzer./chs/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 23,12 auf Tradegate (16. März 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -7,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,91 %.
Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 20,01 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 146,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +65,93 %/+94,85 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Pfizer - 852009 - US7170811035
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Pfizer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Pfizer eingestellt.
Wann reagiert der Aufsichtsrat und wirft den glücklosen CEO raus. Milliarden für Zukaufe verschwendet die noch nichts gebracht haben.