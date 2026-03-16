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    Spitzenfunktionär Laridschani bekräftigt Irans Widerstandskurs

    Spitzenfunktionär Laridschani bekräftigt Irans Widerstandskurs
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Der iranische Spitzenfunktionär Ali Laridschani hat angekündigt, dass Teheran seinen Widerstand gegen die USA und Israel fortsetzen will. In einem Schreiben an Muslime weltweit und an islamische Staaten erklärte er, der Iran verfolge weiterhin seinen "Weg des Widerstands gegen den großen und den kleinen Satan".

    Zugleich kritisierte Laridschani eine fehlende Solidarität aus anderen islamischen Ländern. Abgesehen von wenigen Ausnahmen - und auch dann nur auf politischer Ebene - sei kein Staat zu Hilfe gekommen.

    Laridschani ist Generalsekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats - dem zentralen Gremium für Außen- und Sicherheitspolitik. In dieser Rolle vermittelt er zwischen Sicherheitsrat, dem Büro des Revolutionsführers, den Streitkräften und den Revolutionsgarden. Der 67-Jährige zählt derzeit zu den wichtigsten Krisenmanagern des Landes, insbesondere seit dem Tod des Revolutionsführers Ali Chamenei bei Angriffen der USA und Israels./da/DP/men




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