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    Osisko Development gibt Aufnahme in den GDXJ bekannt

    Osisko Development gibt Aufnahme in den GDXJ bekannt
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    Montreal, Québec, 16. März 2026 / IRW-Press / Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) („Osisko Development“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/) freut sich, seine Aufnahme in den VanEck Junior Gold Miners ETF („GDXJ“) im Rahmen der am 13. März 2026 angekündigten halbjährlichen Überprüfung und Neugewichtung des GDXJ bekannt zu geben, die mit Börsenschluss am 20. März 2026 in Kraft tritt.

     

    „Wir freuen uns sehr über die Aufnahme in den viel beachteten GDXJ-Index, von dem wir glauben, dass er unsere Marktpräsenz und unser Handelsliquiditätsprofil weiter verbessern und gleichzeitig den Zugang für Anleger erweitern wird, die ein Engagement im Goldsektor suchen“, erklärte Sean Roosen, Vorsitzender und CEO. „Diese Aufnahme spiegelt die bedeutenden Fortschritte und Meilensteine wider, die unser Team bis heute erreicht hat, während wir unser Vorzeigegoldprojekt Cariboo weiter vorantreiben und dessen Risiken reduzieren.“

     

    Der GDXJ ist ein weithin anerkannter börsengehandelter Fonds, der die Leistungsfähigkeit der liquidesten Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung in der globalen Gold- und Silberbergbauindustrie abbildet. Weitere Informationen zum GDXJ finden Sie unter: https://www.vaneck.com/us/en/investments/junior-gold-miners-etf-gdxj.

     

    Über OSISKO DEVELOPMENT CORP.
     

    Osisko Development Corp. ist ein Goldentwicklungsunternehmen auf dem nordamerikanischen Kontinent, das sich auf ehemals produzierende Bergbaureviere mit großräumigem Potenzial konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Entwicklung seines Vorzeigeprojekts, dem vollständig genehmigten und zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Cariboo im Zentrum von British Columbia (Kanada), zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Projekt Tintic im historischen Bergbaurevier East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Grundstück mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu einer etablierten Infrastruktur. Osisko Development konzentriert sich auf die Entwicklung langlebiger Bergbauprojekte in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz in Bezug auf Kapitalallokation, Entwicklungsrisikomanagement und Wachstum der Mineralvorräte.

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